Затерянный мир показал самые адские места, где живут люди - видео

9 ноября 2020 00:21 Александр Кива
Затерянный мир показал самые адские места, где живут люди - видео
Затерянный мир показал самые адские места, где живут люди
кадр из видео

Большинство мест на планете не пригодны для жизни.

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Сильный мороз, невероятная жара или настолько высокий уровень загазованности, что дышать совсем невозможно! Но находятся смельчаки, которые, казалось бы, бросают планете вызов и выбирают для себя именно эти места. Самые опасные уголки мира, где выживают люди, отыскали журналисты программы «Затерянный мир» на канале 2+2.

Вулкан Эрта-Але в Африке извергает лавовые озера. Вокруг здесь только желто-горячая пустыня серы. Люди ходят по глубокому озеру, покрытому 7-метровой коркой соли. Вся вода, которая сюда попадает, сразу же испаряется, оставляя солевой шар.

В этих условиях, при 40-градусной жаре, живет кочевой народ – афар! Жители этих мест делятся на несколько групп. Первая – это добытчики соли. Вторая – те, кто обтесывает соль в квадраты и запаковывает в блоки для транспортировки. И третья – владельцы верблюдов, на которых грузят товар. Затем караван идет около недели, чтобы добраться до города, где соль можно продать.

Адская работенка в жару длиться целый день. А 50 кг добытой и упакованной соли стоит всего 6 долларов!

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Афары постоянно получают предложения добывать и вывозить соль с помощью машин, но каждый раз отказываются. Ведь тогда сотни людей останутся без работы, а их жизнь потеряет смысл.

Другие невероятные места планеты, где в сложнейших условиях пытаются выжить люди – смотрите в сюжете программы «Затерянный мир» на канале 2+2.

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