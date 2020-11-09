Затерянный мир показал самые адские места, где живут люди - видео

Большинство мест на планете не пригодны для жизни.

Сильный мороз, невероятная жара или настолько высокий уровень загазованности, что дышать совсем невозможно! Но находятся смельчаки, которые, казалось бы, бросают планете вызов и выбирают для себя именно эти места. Самые опасные уголки мира, где выживают люди, отыскали журналисты программы «Затерянный мир» на канале 2+2.

Вулкан Эрта-Але в Африке извергает лавовые озера. Вокруг здесь только желто-горячая пустыня серы. Люди ходят по глубокому озеру, покрытому 7-метровой коркой соли. Вся вода, которая сюда попадает, сразу же испаряется, оставляя солевой шар.

В этих условиях, при 40-градусной жаре, живет кочевой народ – афар! Жители этих мест делятся на несколько групп. Первая – это добытчики соли. Вторая – те, кто обтесывает соль в квадраты и запаковывает в блоки для транспортировки. И третья – владельцы верблюдов, на которых грузят товар. Затем караван идет около недели, чтобы добраться до города, где соль можно продать.

Адская работенка в жару длиться целый день. А 50 кг добытой и упакованной соли стоит всего 6 долларов!

Афары постоянно получают предложения добывать и вывозить соль с помощью машин, но каждый раз отказываются. Ведь тогда сотни людей останутся без работы, а их жизнь потеряет смысл.

Другие невероятные места планеты, где в сложнейших условиях пытаются выжить люди – смотрите в сюжете программы «Затерянный мир» на канале 2+2.