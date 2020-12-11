Эффект бабочки: история о бесконечных изменениях

Эксклюзив 11 декабря 2020 16:15 Юлия Крутиева
Эффект бабочки: история о бесконечных изменениях
Эффект бабочки: история о бесконечных изменениях
пресс-служба

«Эффект бабочки» – картина, которая основана на понятии эффекта бабочки из Теории Хаоса. В главной роли – Эштон Катчер.

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Сюжет строится вокруг парня Эдвана (Эштон Катчер), который всю жизнь страдает на провалы в памяти. Таким образом, много событий из его детства просто прошли мимо него. Интересно, что подобные провалы в памяти происходили у мальчика именно в те моменты, когда с ним происходило что-то страшное. По совету психиатра, мальчик записывает все в свой дневник – это должно помочь ему избавиться от провалов.

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Уже будучи взрослым, Эдван перечитывает свой дневник. Здесь к нему приходит осознание, что он может влиять на свою жизнь, возвращаясь в важные события своей жизни в прошлом. Казалось бы, – это прекрасная способность! Но изменяя свое прошлое, парень разрушает свое будущее. Ведь изменив только один поступок, он влияет на цепочку последующих событий в его взрослой жизни.

Примечательно, что в фильме несколько открытых финалов. Есть официальное кинопрокатное, а есть несколько режиссерских версий.

В 2004 году фильм наделал много шума и даже был выдвинут на премию «Сатурн» в категории «Лучший научно-фантастический фильм».

Смотрите фильм «Эффект бабочки» в воскресенье, в 18:00, на канале НЛО TV!

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