Эффект бабочки: история о бесконечных изменениях

«Эффект бабочки» – картина, которая основана на понятии эффекта бабочки из Теории Хаоса. В главной роли – Эштон Катчер.

Сюжет строится вокруг парня Эдвана ( Эштон Катчер ), который всю жизнь страдает на провалы в памяти. Таким образом, много событий из его детства просто прошли мимо него. Интересно, что подобные провалы в памяти происходили у мальчика именно в те моменты, когда с ним происходило что-то страшное. По совету психиатра, мальчик записывает все в свой дневник – это должно помочь ему избавиться от провалов.

Уже будучи взрослым, Эдван перечитывает свой дневник. Здесь к нему приходит осознание, что он может влиять на свою жизнь, возвращаясь в важные события своей жизни в прошлом. Казалось бы, – это прекрасная способность! Но изменяя свое прошлое, парень разрушает свое будущее. Ведь изменив только один поступок, он влияет на цепочку последующих событий в его взрослой жизни.

Примечательно, что в фильме несколько открытых финалов. Есть официальное кинопрокатное, а есть несколько режиссерских версий.

В 2004 году фильм наделал много шума и даже был выдвинут на премию «Сатурн» в категории «Лучший научно-фантастический фильм».

Смотрите фильм «Эффект бабочки» в воскресенье, в 18:00, на канале НЛО TV!