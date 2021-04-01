ТОП-3 сериала на выходные от актера Константина Олексенко

Эксклюзив 1 апреля 2021 23:00 Юлия Туренко
ТОП-3 сериала на выходные от актера Константина Олексенко
ТОП-3 сериала на выходные от актера Константина Олексенко
пресс-служба

Близятся выходные и объявлен локдаун. Самое время выбрать сериалы, которые просмотрятся на одном дыхании! Подборка интересных сериалов – читайте на сайте TV.UA.

Читайте такжеТОП-3 фильма из классики кинематографа от актера "Папа рулит" Владимира Борисова
Специально для тех, кто сейчас в поиске, мы обратились к актеру сериала "Экстрасенс" на канале НЛО TV – Константину Олексенко. Ловите его ТОП-3 качественных современных сериалов со смыслом.

Первый сезон сериала "Настоящий детектив"

США, 2014

Прежде всего – это первый сезон сериала True Detective (“Настоящий детектив”) с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон. Очень крутые дядьки, психи в лучшем смысле этого слова. А еще друзья в жизни и замечательные партнеры на экране. О самом сюжете и работе Мэттью в этой роли и говорить не приходится. Это просто топ – настоящий образец и ориентир.

"Нарко"

США, Колумбия, 2015

Читайте такжеТОП-3 сериала от ведущей проекта "Джедаи" Кати Нестеренко
Сериал Narcos (“Нарко”) – байопик о легендарном колумбийского наркобарона Пабло Эскобаре. Это криминальная драма, очень жесткая и честная. В этом сериале могу отметить прекрасную работу исполнителя главной роли, бразильского актера Вагнера Моури. В течение двух сезонов он демонстрирует весь спектр эмоций взлетов и падений его героя. Начиная с мелких контрабандистских преступлений и до рокового конца короля собственной империи. В целом, поражает атмосфера сериала, которая буквально погружает тебя во все перипетии того времени.

"Голяк"

Великобритания, 2019

Недавно пересмотрел сериал, который мне очень понравился – Brassiс (“Голяк”). Сериал рассказывает о жизни Винсента «Винни» О'Нила и его друзей, живущих в городке Хоули, в Великобритании. Компания друзей промышляет различными мелкими преступлениями для зарабатывания денег. Конечно, сериал сопровождается неповторимым британским юмором, крутыми треками и стилем в целом. По словам Гилган, роль стала автобиографической – его герой Винни страдает биполярным расстройством, так же, как и сам актер в реальной жизни.

Облако тегов

сериалы НЛО TV эксклюзив что посмотреть Полезные советы что посмотреть во время карантина Что посмотреть на карантине Экстрасенс Экстрасенс 2021 Константин Олексенко

Материалы по теме

Без тебя: канал Украина покажет премьеру детективной мелодрамы об обаятельной аферистке
Анонсы на ТВ

Без тебя: канал Украина покажет премьеру детективной мелодрамы об обаятельной аферистке
Актер Дмитрий Соловьев: Для меня спорт – это образ жизни, движение и своеобразный наркотик
Интервью

Актер Дмитрий Соловьев: Для меня спорт – это образ жизни, движение и своеобразный наркотикЭксклюзив
Лунный гороскоп на 2 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 2 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)

Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)
МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)

МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK