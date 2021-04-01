ТОП-3 сериала на выходные от актера Константина Олексенко
Близятся выходные и объявлен локдаун. Самое время выбрать сериалы, которые просмотрятся на одном дыхании! Подборка интересных сериалов – читайте на сайте TV.UA.
Первый сезон сериала "Настоящий детектив"
США, 2014
Прежде всего – это первый сезон сериала True Detective (“Настоящий детектив”) с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон. Очень крутые дядьки, психи в лучшем смысле этого слова. А еще друзья в жизни и замечательные партнеры на экране. О самом сюжете и работе Мэттью в этой роли и говорить не приходится. Это просто топ – настоящий образец и ориентир.
"Нарко"
США, Колумбия, 2015
"Голяк"
Великобритания, 2019
Недавно пересмотрел сериал, который мне очень понравился – Brassiс (“Голяк”). Сериал рассказывает о жизни Винсента «Винни» О'Нила и его друзей, живущих в городке Хоули, в Великобритании. Компания друзей промышляет различными мелкими преступлениями для зарабатывания денег. Конечно, сериал сопровождается неповторимым британским юмором, крутыми треками и стилем в целом. По словам Гилган, роль стала автобиографической – его герой Винни страдает биполярным расстройством, так же, как и сам актер в реальной жизни.