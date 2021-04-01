ТОП-3 сериала на выходные от актера Константина Олексенко

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Первый сезон сериала "Настоящий детектив"

Специально для тех, кто сейчас в поиске, мы обратились к актеру сериала "Экстрасенс" на канале НЛО TV – Константину Олексенко. Ловите его ТОП-3 качественных современных сериалов со смыслом.

США, 2014

Прежде всего – это первый сезон сериала True Detective (“Настоящий детектив”) с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон. Очень крутые дядьки, психи в лучшем смысле этого слова. А еще друзья в жизни и замечательные партнеры на экране. О самом сюжете и работе Мэттью в этой роли и говорить не приходится. Это просто топ – настоящий образец и ориентир.

"Нарко"

США, Колумбия, 2015

"Голяк"

Сериал Narcos (“Нарко”) – байопик о легендарном колумбийского наркобарона Пабло Эскобаре. Это криминальная драма, очень жесткая и честная. В этом сериале могу отметить прекрасную работу исполнителя главной роли, бразильского актера Вагнера Моури. В течение двух сезонов он демонстрирует весь спектр эмоций взлетов и падений его героя. Начиная с мелких контрабандистских преступлений и до рокового конца короля собственной империи. В целом, поражает атмосфера сериала, которая буквально погружает тебя во все перипетии того времени.

Великобритания, 2019

Недавно пересмотрел сериал, который мне очень понравился – Brassiс (“Голяк”). Сериал рассказывает о жизни Винсента «Винни» О'Нила и его друзей, живущих в городке Хоули, в Великобритании. Компания друзей промышляет различными мелкими преступлениями для зарабатывания денег. Конечно, сериал сопровождается неповторимым британским юмором, крутыми треками и стилем в целом. По словам Гилган, роль стала автобиографической – его герой Винни страдает биполярным расстройством, так же, как и сам актер в реальной жизни.