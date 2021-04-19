Утро с Интером: как звезды спасают планету от экологической катастрофы

Популярность – это возможность сказать миру что-то важное! Немало известных людей приобщаются к движению за зеленую планету и тратят на это миллионы.

Журналисты программы «Утро с Интером» рассказали о знаменитостях, которые заботятся об окружающей среде и меняют жизнь на нашей планете.

Леонардо Ди Каприо покорил мир актерским талантом. Но в Инстаграм-аккаунте красавчика Лео – ни одного фото с обнаженным торсом или бессмысленного cелфи. Только научные публикации о том, как надо заботиться о планете, на которой мы живем. Думаете, это никто не читает? У него 48 миллионов подписчиков! А свою речь при получении «Оскара» Ди Каприо посвятил проблеме климатических изменений.

Изменения климата – вполне реальные, это то, что происходит прямо сейчас. И это самая большая угроза, которая сейчас стоит перед человечеством, – сказал со сцены актер.

Ди Каприо создал собственный фонд, который занимается сохранением мирового океана, и продюсирует фильмы об экологии. А одну из последних публикаций на своей странице звезда «Титаника» посвятил амазонским лесам.

Крупнейший в мире тропический лес перестает играть главную роль в функциях экосистемы – таких, как поглощение углерода, – написал он в соцсетях.

При этом в лесах Амазонии ежегодно фиксируют тысячи пожаров! Каждый из них постепенно убивает надежду человечества сдержать глобальное потепление на планете. Леонардо Ди Каприо неоднократно жертвовал миллионы долларов на спасение «зеленых легких» планеты.

Борется с вырубкой лесов и жертвует деньги на сокращение вредных выбросов в атмосферу и Камерон Диаз. Актриса пересела на автомобиль с гибридным двигателем и отказалась от одежды из натурального меха.

Меня больше всего удручает то, что нам грозит вымирание, – говорит она.

Супермодель Жизель Бюндхен – посол ООН и известный эко-активист: помогает поставлять питьевую воду в страны Африки и производит обувь из переработанного пластика. А еще она высаживает деревья у себя во дворе.

Украинская теле- и радиоведущая Анна Свиридова тоже поддерживает экологические инициативы. Она присоединилась к акции «Посади дерево», организованной телеканалом «Интер».

Купила земли, купила удобрений для того, чтобы дома навести порядок со своими квартирными жильцами, – рассказывает ведущая и продюсер радио «Пятница». – «Посади дерево» – это, условно говоря, «сделай свою жизнь качественней, сделай ее лучше. Когда мы с коллегами узнали об инициативе «Интера», не раздумывая решили поддержать акцию – и лично, и в радиоэфире. Ведь каждое посаженное дерево, куст, цветок – в парке, на улице, дома – делает жизнь каждого из нас более здоровой.

Чтобы сделать доброе дело, не обязательно быть звездой! Телеканалы «Интер», НТН и радио «Пятница» призывают украинцев озеленять Украину и присоединиться к бессрочной акции «Посади дерево».

Также инициативу информационно поддерживает TV.UA. Чтобы узнать, как принять участие в акции, заходите на сайт derevo.inter.ua. Тем более что высаживать деревья лучше всего именно весной.