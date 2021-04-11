В программе «Утро с Интером» – о массовой вырубке деревьев в Киеве

В Киеве на территории парка местные жители обнаружили срезанными 17 столетних дубов!

Столица массово теряет «зеленые легкие». Деревья вырубают застройщики, их уничтожают выхлопные газы от автомобилей и соль, которой зимой посыпают дороги и тротуары. Журналисты программы «Утро с Интером» попытались выяснить, как можно вернуть Киеву славу одной из самых зеленых столиц Европы.

На прошлой неделе в соцсетях разгорелся скандал вокруг уничтожения 17 дубов в Голосеевском районе столицы на территории ботанического сада, который принадлежит Национальному университету биоресурсов и природопользования.

«Вырубка этих деревьев стала началом почти детективной истории, – рассказывает журналист «Утра с Интером» Иванна Гинько. – Жители близлежащих домов не понимают, зачем было пилить внешне здоровые дубы! Спросили у коммунальщиков, а те только пожимают плечами: это не их рук дело! Искать дровосеков стали следователи прокуратуры».

На сайте городской прокуратуры Киева вырубку этих деревьев правоохранители назвали незаконной. А специалисты Национального университета биоресурсов и природопользования утверждают, что на самом деле они уничтожили сухие и прогнившие деревья.

Правда это или нет, еще предстоит выяснить правоохранителям. Но экологи отмечают: именно так обычно лесорубы и объясняют свои действия, из-за которых Киев быстро теряет «зеленые легкие» и превращается в город, покрытый бетоном и асфальтом!

Экологи подчеркивают, что на улицах столицы деревьям выжить все труднее. Например, на фото 70-х годов прошлого века на бывшей улице Коминтерна можно увидеть стены из деревьев на тротуарах и лишь считанные автомобили на дорогах. Сейчас улица изменила и название, и внешний вид: там, где стояли зеленые великаны, теперь автовладельцы паркуют десятки машин.

«Многие деревья были планово заменены в связи с тем, что их возрастная граница уже была достигнута, или же они засохли либо оказались в аварийном состоянии, – объясняет начальник отдела садово-паркового хозяйства КО «Киевзеленстрой» Олег Олюнин. – Во всех лунках, которые есть на тротуарах, высажены молодые деревья. Но проблема в том, что на эти лунки заезжают машины. Утрамбовывается почва под колесами, и это тоже негативно влияет на нормальный рост и развитие деревьев».

Еще десять лет назад вдоль Крещатика пешеходы гуляли в тени больших деревьев. В наши дни зеленые насаждения на центральной улице столицы даже не приживаются.

«Крещатик – это самая загрязненная улица столицы, грязнее остальных в 10-15 раз, – рассказывает Владимир Борейко, директор Киевского эколого-культурного центра. – Деревья не могут дышать таким воздухом и просто усыхают».

По словам эколога, деревья губит то, от чего они должны спасать людей, – выхлопные газы. По данным международных исследований, Киев нередко попадает в список 50 городов с наиболее загрязненным воздухом. При этом, согласно другим отчетам, по количеству деревьев столица Украины только на сотом месте среди 150 городов.

«Деревья находятся на передовой, – отмечает Владимир Борейко. – На передовой, как мы знаем, убивают. И наши киевские деревья тоже убивают».

Очистка воздуха – лишь одна из многих причин, почему улицам большого города нужны деревья. Их ветви летом защищают пешеходов от солнца. К тому же когда тень падает на дорожное покрытие, не плавится асфальт. На сайте «Киевзеленстроя» есть новые проекты столичных скверов. Например, можно посмотреть, какой вид может иметь зеленая зона возле метро «Сырец». Липовую аллею высадили в прошлом году на Троещине.

Вернуть деревья чиновники обещают и на Крещатик. Хотят высадить каштаны или дубы. Правда, когда именно это произойдет, – неизвестно. Эколог Владимир Борейко уже почти не верит, что столице еще можно вернуть ее «зеленые легкие». Слишком много врагов у деревьев: машины, предприятия, застройщики...

Неудивительно, что новость о вырубке вековых дубов в Голосеевском районе столицы всколыхнула Интернет. Люди, на глазах которых город стремительно превращается в бетонную коробку, болезненно реагируют на любую попытку лишить их еще одной зеленой зоны.

Выбор остается за нами: сохранить природу для будущих поколений или использовать ресурсы до последнего деревца. Телеканалы «Интер», НТН и радио «Пятница» призывают украинцев озеленять Украину и присоединиться к бессрочной акции «Посади дерево». Также инициативу информационно поддерживает TV.ua. Чтобы узнать, как принять участие в акции, заходите на сайт derevo.inter.ua. Каждый из нас реально может повлиять на то, каким воздухом будем дышать мы и наши дети!

Сюжет программы «Утро с Интером» о вырубке деревьев в Киеве: