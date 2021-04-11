Сваты 2 сезон 2 серия: смотреть онлайн эфир от 08.04.2021

11 апреля 2021 20:20 Александр Кива
Сваты 2 сезон 2 серия: смотреть онлайн эфир от 08.04.2021
Сваты 2: смотреть онлайн 2 серию
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На нашем сайте tv.ua вы можете смотреть онлайн 2 серию сериала Сваты 2 сезон.

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Смотрите в 2 серии сериала Сваты 2 сезон: 

Дочь Будько Маша на последнем месяце беременности. У неё с мужем Максимом возникает кризис в отношениях. В проблему вмешивается их пятилетняя дочь Женя. Она находит оригинальный способ решения — вызывает своих бабушек и дедушек.

2 серию сериала Сваты 2 сезон смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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