Вместо просторных парков – тесные бетонные лабиринты. По подсчетам экологов, Киев за последние полвека потерял треть своих зеленых насаждений!

Деревья мешают застройщикам и предпринимателям – они вырубают даже здоровые растения и на их месте строят очередной дом или магазин. Чтобы уберечь вековых исполинов, в столице разработали специальную интерактивную карту. В программе «Утро с Интером» рассказали о старейших деревьях Киева, которые теперь под охраной закона, поскольку являются местными памятниками природы.

Разработчик карты старейших деревьев столицы, эколог Владимир Борейко, говорит, что единственный способ спасти жизнь растению – присвоить ему статус ботанического памятника природы. Тогда тому, кто попытается его уничтожить, светит немалый штраф или даже тюрьма.

А ведь зеленые долгожители не только украшают город, но и приносят пользу окружающей среде. «Старое дерево, огромное, разлапистое – оно очищает воздух, дает кислород, – объясняет эколог. – Более того, может в этом заменить около 100 молодых тополей».

Старейший тополь Киева находится в Гидропарке. Несколько лет назад это дерево едва спасли от вырубки. А вот еще один старый тополь неподалеку сохранить не удалось. «Мы хотели защитить его, но пока готовились бумаги, тополь срубили и возле него сделали забегаловку, – рассказывает Владимир Борейко. – Остался только его брат. В Гидропарке практически все старые деревья спилены и проданы шашлычным – шашлыки здесь делают на крови старых деревьев».

Настоящий дубовый заповедник находится на территории одного из санаториев в Конче-Заспе, на окраине Киева. Здесь можно увидеть много вековых деревьев причудливых форм с волнистыми стволами. Среди них – и настоящий ветеран: дереву, которое назвали Дубом Грюневальда, уже почти тысяча лет! У этого лесного старожила крепкий ствол – более 7 метров в обхвате – и широкая зеленая крона. А свое название он получил в честь немецкого живописца эпохи Возрождения. «Картины этого художника были посвящены преимущественно религиозной тематике на фоне таких шикарных, необычных дубов с широкими стволами и причудливыми формами, обязательно с антропоморфным изображением частей тела человека, – рассказывает Ирина Пархоменко, заместитель директора по вопросам культуры санатория «Жовтень». – На нашем дубе, если присмотреться, можно заметить монаха. Если его увидишь – можно загадывать желание, оно обязательно сбудется».

По легенде, когда-то на этих землях был монастырь. Поэтому местные жители окрестили дуб монастырским – и считают его местом силы. Сейчас дерево напоминает столетнего старика – тяжелые ветки подпирают палками, дуб наклонился и едва держится корнями за землю. К тому же внутри ствола – огромное дупло, покрытое ожогами – огнем его много лет спасали от жуков-короедов. «В том месте, где заметили первые признаки появления жуков, дуб стали обжигать. Таким образом его хотели спасти, – объясняет Ирина Пархоменко. – Возможно, только благодаря этому мы сейчас видим, что дуб жив».

Ива на берегу озера Тельбин в Киеве недавно тоже получила статус местного ботанического памятника природы, хотя до столетнего юбилея дереву еще далеко. Все потому, что более тридцати лет назад именно здесь впервые снялся в фильме легендарный рок-музыкант Виктор Цой. Молодые участники тогда еще малоизвестной группы «Кино» согласились приехать в Киев на две недели, чтобы сняться в дипломной работе студента-режиссера, киевлянина Сергея Лысенко – «Конец каникул». Работа началась в начале лета 1986 года. Берег озера с одним лишь объектом – большой ивой – так понравился режиссеру, что этот кадр стал первым в короткометражке. Теперь это дерево – живой памятник Цою в Киеве.

Экологи говорят – без таких памятников природы город рискует превратиться в огромный муравейник с бетонными стенами и без истории, которую веками хранят мощные зеленые великаны.

Телеканалы «Интер», НТН и радио «Пятница» призывают украинцев озеленять страну и присоединиться к бессрочной акции «Посади дерево». Также инициативу информационно поддерживает сайт TV.ua. Чтобы узнать, как принять участие, заходите на сайт derevo.inter.ua. Каждый из нас реально может повлиять на то, каким воздухом будем дышать мы и наши дети!