Как в Украине восстанавливают лес?

28 октября 2020 10:22 Александр Кива
Как в Украине восстанавливают лес?
Как в Украине восстанавливают лес?
пресс-служба

Более четырех миллиардов гектаров леса – именно столько зеленых насаждений нужно на планете, чтобы людям свободно дышалось, а воздух очищался от атмосферных выбросов.

Читайте такжеВедущая Нового канала стала тамадой на индонезийской свадьбе
Эти подсчеты сделали ученые-экологи Федеральной высшей технической школы Цюриха. Но сейчас лесов на треть меньше, чем необходимо. Исследователи даже составили карты, на которых обозначены страны, где не хватает деревьев и где наиболее благоприятные условия для их выращивания. В список вошли Соединенные Штаты, Россия, Канада, Бразилия, Австралия и Китай. В Украине лесов тоже недостаточно. Как восстанавливают лесные массивы в нашей стране, сколько лет выращиваются сеянцы и что позволяет обеспечить быстрое формирование нового леса, рассказали в программе «Утро с Интером».

При искусственном разведении леса чаще всего используется крупный посадочный материал – саженцы или сеянцы, которые в течение нескольких лет выращиваются в специальных питомниках. Это обеспечивает их выживание и быстрый рост всходов.

«Семена сосны можно сеять и сразу в лесу, но, если будет мало дождей, они не прорастут. Чтобы вырастить молодые сеянцы, нужен полив, система подпитки и система защиты от вредителей и болезней, тогда саженец точно приживется в лесу, – рассказывает Иван Черевко, главный лесничий ГП «Тетеревский лесхоз» в Киевской области. – Основная лесная порода деревьев – сосна, но мы выращиваем и березу, и ольху, и дуб, а также породы, которые в подлеске находятся – лесная груша, дикая яблоня, лесная рябина, являющиеся также кормовой базой для птиц и зверей».

Лес – живой организм, объясняет главный лесничий. Так же, как человек, он стареет. Например, в Тетеревском лесхозе пять лет назад стояли древние сосны – им было под 90 лет. Их вырубили лесники. Зато посадили молоденькие ели и березки. «Со временем, когда лес очень стареет, он теряет свои свойства, перестает давать прирост, древесина начинает портиться, появляется много мертвой древесины и гниль. Этот лес производит кислорода в несколько раз меньше, чем углекислого газа», – объясняет Иван Черевко.

Самостоятельно лес также может восстанавливаться, но на это нужны десятилетия. А после пожара природе понадобится целых 100 лет, чтобы возродиться самостоятельно.

«Лес, благодаря своим свойствам, очищает воздух, – говорит Дмитрий Гоцуляк, директор ГП «Тетеревский лесхоз». – Полесские и Карпатские леса влияют даже на территорию Харьковской области. Мы не можем ждать 100 лет. Мы видим, какими засушливыми стали весны, зимы, температура в Полесье достигает 37 градусов, что очень влияет на восстановление насаждений. Также на самовосстановление леса влияет высокая антропогенная нагрузка – увеличилось количество людей и транспорта, которые сейчас появляются в лесу».

На специальных плантациях, где растут изящные сосны, ближе к зиме лесники собирают шишки на семена.

«Здесь мы их очищаем, сохраняем, сушим, а чтобы они раскрылись – вытряхиваем из шишек, – продолжает Иван Черевко. – Также семена проходят обработку, вакуумную очистку, мытье, обеззараживание. Затем семена сосны хранятся в 10-литровых емкостях в холодильнике. Из 10 кг семян можно вырастить миллион сеянцев, то есть воссоздать 100 – 150 гектаров леса».

По словам лесничего, маленькие сосны, которые выращивают в питомнике, пересадят в лес весной следующего года. Но великанами они станут еще не скоро – лет через двадцать. Впрочем, даже сейчас они уже прекрасно очищают воздух!

Телеканалы «Интер», НТН и радио «Пятница» призывают украинцев озеленять страну и присоединиться к бессрочной акции «Посади дерево». Также инициативу информационно поддерживает сайт TV.ua. Чтобы узнать, как принять участие, заходите на сайт derevo.inter.ua. Каждый из нас реально может повлиять на то, каким воздухом будем дышать мы и наши дети!

Облако тегов

Интер Украина Лес экология Посади дерево

Материалы по теме

Жди меня. Украина: дочь спустя 23 года нашла маму, оставившую ее в роддоме
Новости

Жди меня. Украина: дочь спустя 23 года нашла маму, оставившую ее в роддоме
Католическое Рождество 2020: дата, традиции, будет ли выходной в этот день
Праздники

Католическое Рождество 2020: дата, традиции, будет ли выходной в этот день
Готовим вместе: Грузинская кухня (эфир от 25.10.2020)
Телешоу

Готовим вместе: Грузинская кухня (эфир от 25.10.2020)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 33 выпуск от 24.10.2020
Телешоу

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 33 выпуск от 24.10.2020

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020

Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 8 выпуске от 24.10.2020

МастерШеф-10: кто покинул шоу в 8 выпуске от 24.10.2020

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 2 серию (эфир 19.10.2020)

Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 2 серию (эфир 19.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK