Киевский Кит – новый экологический символ столицы: крупнейшая скульптура из переработанного пластика

16 сентября 2021 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Киевский Кит – новый экологический символ столицы: крупнейшая скульптура из переработанного пластика
Киевский Кит – новый экологический символ столицы
пресс-служба

На ВДНХ был зафиксирован Национальный рекорд Украины: Киевский Кит - крупнейшая скульптура из переработанного пластика.

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На столичном ВДНХ появился Киевский Кит - уникальная прогрессивная медиа-скульптура, подобных в Украине еще не было. Проект призван привлечь внимание украинцев к проблемам окружающей среды, вдохновить на сортировку и переработку отходов и сознательное потребление ресурсов земли.

Общая длина скульптуры - 12 метров, она имеет металлический каркас и обустроена панелями, которые были изготовлены из переработанного пластика. Интерактивное освещения скульптуры, подключенное к Экосистеме города по мониторингу состояния загрязнения воздуха и воды, учитывает количество осадков, времени года, и меняет от этого окрас.

Пластик на скульптуру Киевский Кит собирали в течение 6 месяцев. Активисты участвовали в очистке скверов, парков, рек Лыбидь и Днепр. Также в проекту присоединились ученики 25 киевских школ.

Медиа-скульптура Киевский Кит - результат уникального культурно-экологического проекта, который занял первое место в рейтинговом реестре УКФ программы Культура +. Он реализовался при поддержке Украинского культурного фонда, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерства культуры и информационной политики Украины.

Автор медиаобьекта – Валерий Коршунов, украинский художник, основатель социальных и культурных проектов, среди которых Звуки Чернобыля, Артефакт, «Чернобыльское Сияние»:

Я верю, что возможно создать современные объекты искусства во всех уголках Украины. Вместо ядовитых свалок, они станут их украшением и туристическими магнитами. Это значительно усилит осознание роли культуры и искусства в жизни украинского общества, и даст нам пример того, как социальная инициатива и появление новых артобъектов может повлиять на понимание экологических инициатив, на наших детей, даже на экономику района. Это может интегрировать экологическую культуру в ежедневные общественные практики.

Во время презентации скульптуры на ВДНХ был зафиксирован Национальный рекорд Украины: Киевский Кит – крупнейшая скульптура из переработанного пластика. Скульптура установлена ​​около 11 павильона – это символическое и яркое возвращение Киевского Кита, ведь именно здесь, у павильона «Дары моря» с советских времен до 90-х годов находился другой кит - муляж Синего, основой которого был настоящий 12-метровый скелет крупнейшего млекопитающего планеты.

Удобный и такой привычный в использовании одноразовый пластик стал почти незаменимым в нашем быту. Но человечество дошло до предела и оказалось перед цивилизационным выбором "он или мы" - 1 к 1. Если мы принимаем решение бороться с современными вызовами для окружающей среды, то должны сознательно и четко понимать, что у нас есть два пути - это регуляция и формирования экологической сознании украинский. Спасибо авторам проекта, что таким необычным способом привлекают внимание граждан к проблемам засорения пластиком и побуждают беречь окружающую среду, - комментирует это событие Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Среди спикеров присутствовали Валерий Коршунов - автор скульптуры «Киевский Кит», Евгений Мушкин - генеральный директор НК Экспоцентр Украины ВДНХ, Руслан Стрелец и Михаил Хорев - заместители Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины, Елена Колтик - директор Департамента по обращению с отходами и экологической безопасности Министерства защиты окружающей среды, Конек Яна - представительница Книги рекордов Украины, Илгам Гасанов - менеджер проекта, Ренчковская Ксения - экологический эксперт, менеджер проекту по работе с учебными заведениями и ученики 25 киевских школ, которые приобщились к сбору пластика.

Преобразование, сортировка и переработка пластика в современные объекты паблик арта может стать новым трендом Украины, которые будут служить новыми зонами отдыха и индикаторами состояния окружающей среды, украшая украинские города.

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