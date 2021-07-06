Грозные хищники и гигантские травоядные: кого можно встретить в "Планете динозавров" на ВДНГ

В мае на ВДНГ начала работать «Планета динозавров» — выставка-парк, представляющая собой уникальное сочетание развлечений и научного музея.

Тиранозавр Рекс

В экспозицию вошли десятки реалистичных аниматронных моделей, над созданиями которых работали ученые из музеев естествознания Аргентины, Польши, Китая и США. Рассказываем подробно о доисторических существах, которых можно встретить во время прогулки по парку.

Лат. Tyrannosaurus — «ящер-тиран», от греч. Τύραννος — «тиран» и σαῦρος — «ящер, ящерица»

Первая находка: 1874 год у города Голден, штат Колорадо

Этого двуногого хищника с массивным черепом и длинным тяжелым хвостом называют королем динозавров. Размеры тираннозавра правда впечатляют — 12 метров в длину и около 7 тонн веса. Рекордно большими были и зубы — их длина достигала 30 сантиметров — больше, чем у всех сухопутных хищников.

Тиранозавр является настоящей иконой палеонтологии. Тирекс стал главным антагонистом в книге Майкла Крайтона «Парк юрского периода», его чаще других упоминают в фильмах и песнях.

Особенности

● Хорошо развитое бинокулярное зрение — способность фокусироваться на объекте обоими глазами, что дает более точную оценку расстояния

● Сверхмощные челюсти — одни из самых сильных в истории сухопутных животных

● Огромный череп — 1,5-2 метра, который мог полностью вместить человека

Брахиозавр

Лат. Brachiosaurus — «плечистый ящер», от греч. Βραχίων — «плечо» и греч. Σαῦρος — «ящер, ящерица»

Первая находка: 1900 год, долина реки Колорадо вблизи города Фрута, штат Колорадо, США

Один из крупнейших динозавров. Длина брахиозавра по разным оценкам составляла от 18 до 21 метра, а вес — от 28,3 до 58 тонн.

Некоторое время господствовало мнение, что брахиозавры жили на берегах рек и озер и питались растениями, которые находили на дне водоемов. Однако последние исследования опровергают эту теорию — детальный анализ показал, что высокое давление воды задушило бы гиганта.

В честь этого рода был назван астероид — 9954 Брахиозавр.

Особенности

● непропорционально длинная шея, небольшой череп и огромный общий размер

● длиннее передние конечности, крутой наклон туловища и пропорционально короткий хвост

Карнотавр

Лат. Carnotaurus, буквально — «хищный бык»

Первая находка: 1985 год, провинция Чубут (Аргентина)

Карнотавр достигал около 7,6 метра в длину и весил до 3 тонн. Тело динозавра было покрыто прочной броней, состоящей из отдельных щитков как у современных крокодилов. На всей длине спины в карнотавр были шипы, как в современной игуаны. Его череп украшали рога, использовались или для привлечения самок, или даже для боев. Этот динозавр - единственная известная плотоядное двуногое животное с парой больших рогов.

Карнотавр был главным отрицательным героем диснеевского мультфильма «Динозавр».

Особенности

● два роговидных нароста над глазами

● очень маленькие передние конечности и глаза

● имели на передних лапах по четыре пальца (в то время, как в большинстве тероподов было только три)

Велоцираптор

Лат. Velociraptor, velox — «быстрый» и raptor — «охотник»

Первая находка: 1922 год, монгольская часть пустыни Гоби, Центральная Азия

Велоцирапторы были небольшими динозаврами до 1,5 метра в длину, 40-70 см в высоту и весили до 20 кг. Охотились стаями: нападали на жертву и с помощью своих острых серповидных когтей разрывали ей шейные артерии, трахею и вены.

В сентябре 2007 года исследователи обнаружили отпечатки бугорков на предплечьях велоцираптора, найденного в Монголии. Их присутствие указывает на то, что он имел перья, а значит — был теплокровным.

В романах «Парк Юрского периода» и «Затерянный мир» велоцирапторы являются одними из основных антагонистов, а в 164-м эпизоде сериала «Друзья» этих динозавров вспоминает Росс Геллер.

Особенности

● хорошо развиты зрение, обоняние и компактный размер, благодаря которым велоцираптор был одним из самых успешных охотников своего времени

● агрессивность, которая помогала преодолеть даже очень крупную жертву

● не слишком гибкий хвост, который позволял сохранять устойчивость на поворотах при беге на большой скорости

Игуанодон

Лат. Iguanodon, от «игуана» и греч. ὀδούς — «зуб»

Первая находка: 1822 год, юго-восток Англии рядом с городом Суссекс

Первый обнаруженный растительноядный динозавр. Игуанодоны могли перемещаться как на четырех, так и, вероятно, на двух ногах. Крупнейшие особи имели длину 13 метров. Динозавры образовывали большие стада и кочевали в поисках новых пастбищ. Коллективная защита от хищников обеспечивалась распределением ролей: пока одни паслись, другие внимательно наблюдали за возможными угрозами и молодняком.

В Бельгии в 1878 году было найдено целое кладбище игуаонодонов в шахте на глубине 322 метра. Выявлено 38 почти полных хорошо сохранившиеся скелеты, вероятно они были одновременно похоронены селевым потоком. Сейчас они представлены в Королевском Институте естественных наук Бельгии.

Особенности

● Сплющенный по бокам хвост, выполнявший функцию поддержания равновесия

● Шип, расположенный на первом пальце, что защищал от хищников и помогал динозавру раскалывать орехи

Птеродактиль

Лат. Pterodactylus, от греч. πτεροδάκτυλος, pterodaktulos — «крылатый палец»

Первая находка: 1708 год, зольнхофенские известняки в окрестностях города Айхштет в Баварии, Германия

Тело птеродактиля было покрыто короткой шерстью, которая защищала от переохлаждения во время полета, а крылья были гладкими.

Размеры птеродактилей сильно варьировались — от мелких, величиной с воробья, до гигантских Птеранодонов с размахом крыльев до 8 метров. Маленькие особи вели такую же жизнь, как и нынешние птицы, то есть питались насекомыми, сидели на ветвях деревьев и т.п. Большие же птеродактили питались рыбой и некоторыми мелкими ящерицами.

В 2019 году доктор Дэвид Унвин, палеобиолог из Университета Лестера, который специализируется на изучении птеродактилей, и доктор Чарльз Деминг, зоолог из Университета Линкольна доказали, что птеродактили могли летать с рождения.

Особенности

● крылья с размахом от 1 до 8 метров

● развит гребень, выполнявший демонстрационный функцию и использовался в брачных играх для привлечения партнера

● отлично развита дыхательная система, острое зрение и хорошо сформирован мозг

Паразауролоф

Лат. Parasaurolophus Название Parasaurolophus — «близкий хохлатой ящерицы»

Первая находка: 1923 год, провинция Альберта в Канаде

Взрослый параузолоф мог весить до 5 тонн и как и другие утконосые динозавры передвигался как на двух, так и на четырех ногах.

Эти динозавры жили стадом и питались растительностью. Могли развивать хорошую скорость бега (до 40 км/ч), а также умели плавать.

Паразауролоф был показан в фильмах Стивена Спилберга «Парк юрского периода», «Парк юрского периода 2: Затерянный мир» и в фильме Джо Джонстона «Парк юрского периода 3».

Особенности

● гребень на затылке. Когда ящер закрывал носовые клапаны и делал вдох, воздух попадал в гребень и выдавал звук, похожий на гудение. Вероятно, эти звуки были способом общения параузолофов.

● необычное строение передних конечностей — они были короче по сравнению с задними, и вероятно, выполняли функцию рук. Ящер мог не только опираться на них, а и срывать ветки и листья.

Гипакрозавр

Греч. Hypacrosaurus — «около самой высокой ящерицы» или «ящер с высокими отростками»

Первая находка: 1910 год, район реки Ред-Дир в Альберте, Канада

Жили эти растительноядные динозавры в лесистых районах Северной Америки. Гипакрозавры достигали длины 9 метров и могли весить до 4 тонн.

Гребень гипакрозавров, вероятно, имел социальные функции: служил отличительным признаком пола или вида, а также, возможно, использовался для издания звуков в качестве резонатора.

Обнаруженые следы укусов тиранозавра на малоберцовой кости гипакрозавра указывали на то, что этот и другие хадрозавры либо были объектом охоты больших тероподов, либо тираннозавр был падальщиком и обнаружил уже мертвого гипакрозавра.

Особенности

● Спинные остистые отростки, выступающие из верхней части позвонков

● Форма гребня, которая сужается к верхней части

Спинозавр

Лат. Spinosaurus, буквально — «шипастый ящер»

Первая находка цена: 1915 год, Египет

Спинозавр был самым крупным тероподом на Земле — крупнее тираннозавра и гиганотозавра. Его вес достигал до 7,5 тонны, а длина — 15-16 метров.

Узкие длинные челюсти спинозавра были усеяны острыми зубами и прекрасно подходили для удержания жертвы, которая вырывается: например, большой рыбы или амфибии. Укус спинозавра не отличался мощностью, однако это компенсировалось его массой, а также мощными и хорошо развитыми передними конечностями.

Также спинозавра называют самой большой загадкой палеонтологии из-за того, что новые находки постоянно полностью меняли представление о его внешнем виде.

Особенности

● Отростки спинных и хвостовых позвонков своим размером и формой образуют своеобразное «парус».

Ирритатор

Лат. irritator — «тот, что беспокоит» или «раздражитель»

Первая находка: Сантана, Бразилия

В 1996 году исследователи выкупили череп ирритатора у браконьеров, которые неправильно его склеили, чем доставили ученым немало хлопот — отсюда и его название. Перед продажей коллекционеры пытались приклеить гипсоподобную часть к основной массе черепа. Также находка специально удлинялась с помощью крепления фрагментов верхней челюсти к предчелюстной кости.

Длина динозавра составляла 8 метров, высота — 3 метра, а масса — 600 килограммов. Ирритатор вел водный и наземный образ жизни, поэтому помимо рыбы, питался небольшими травоядными динозаврами, а также некоторыми представителями рода птерозавров.

По мнению некоторых ученых, на голове ирритатора кроме надбровных гребней, был еще один вырост, предназначенный для привлечения самок.

Ирритатор появляется в романе Артура Конана Дойла «Затерянный мир».

Особенности

● Челюсти, очень похожие на крокодильи, которыми удобно выхватывать из воды рыбу

● Маленький «парус», служивший, как и у спинозавра, для кондиционирования тела

Стегозавр

Греч. στέγος — «крыша» σαῦρος — «ящерица»

Первая находка: 1877 год, Колорадо

Один из самых известных динозавров достигал от 7-9 метров в длину и весил около 4 тонн. Стегозавры были мирным травоядным, которые жили в семейных группах и стадах и медленно передвигались через леса.

Наиболее ранний популярный образ стегозавра был изображен на гравюре, созданной А. Тобином в ноябре 1884 и опубликованной в научно-популярном американском журнале Scientific American.

Еще до начала производства «Парка Юрского периода 2» было решено, что велоцираптор, Тирекс и стегозавр будут «обязательными» динозаврами для сиквела. Все потому, что Стивен Спилбер получил тысячи писем с вопросами о том, почему в фильме не было стегозавра.

Особенности

● Длинные шипы на хвосте, что по разным теориям выполняли функции привлечения противоположного пола или терморегуляции

● Строение зубов и челюсти, которые не позволяли пережевывать пищу, из-за чего стегозавры перетирали растения

Янхуанозавр

Лат. Yangchuanosaurus — «Ящерица из Янхуаня»

Первая находка 1977 год, китайская провинция Сычуань

Янхуанозавр был одним из крупнейших хищников на территории Китая, которого по размерам можно сравнить с североамериканским аллозавром. Весил этот динозавр около 3 тонн и достигал до 11 метров в длину. Передвигался на двух мускулистых лапах, а сильная шея держала большую голову с мощной челюстью. Длина хвоста янхуанозавра — 5 метров.

По сравнению с Tиранозавром Рексом был меньше и легче, однако с более длинными передними лапами.

Особенности

● шесть больших отверстий в черепе, которые уменьшали вес и добавляли подвижности

● длинный хвост, который помогал удерживать баланс во время бега

Трицератопс

Лат. Triceratops, от греч. τρι, tri — «три», κέρας, keras — рог и ωψ, ops — «морда, лицо»

Первая находка: 1887 год, Денвер, штат Колорадо, США

Большой травоядный динозавр. Достигал 10 метров в длину, 4 метра — в высоту, и весил 12 тонн. Трицератопс отличался крепким телосложением с сильными и мощными ногами, а на его голове размещалось три рога. Рога вероятно использовались во внутривидовых боях.

Трицератопсы существовали до самого окончания мезозойской эры и были одними из последних динозавров на Земле.

Особенности

● костный вырост, обтянутый кожей — так называемая «пластина» и небольшие рога на голове

● огромный череп, который уступает по размерам только торозавру.

Пахицефалозавр

Лат. Pachycephalosaurus — от греч. — «толстоголовая ящерица»

Первая находка: 1850-е годы, окрестности истока реки Миссури, США

Пахицефалозавр достигал 4,5 метра в длину при весе примерно в 450 килограммов. Последние данные свидетельствуют о том, что эти динозавры могли быть всеядными и потреблять как растения, так и мясо — на это указывает форма их зубов. Считается, что их рацион мог меняться от сезона к сезону — подобно рациону современных медведей.

Появляется в фильме «Парк юрского периода: Затерянный мир» и мультфильме серии «Земля до начала времен».

Особенности

● большой костяной купол толщиной до 25 сантиметров в черепе, который надежно защищал мозг.

Выставка-парк «Планета динозавров» работает ежедневно с 10:00 до 20:00 на ВДНГ. Стоимость входа: от 130 гривен

