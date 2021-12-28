Парад казкових героїв, концерт і розіграш путівок до Лапландії: як зустрічатимуть Новий рік на ВДНГ

PR 28 декабря 2021 15:10 Редакция
Парад казкових героїв, концерт і розіграш путівок до Лапландії: як зустрічатимуть Новий рік на ВДНГ
Парад казкових героїв, концерт і розіграш путівок до Лапландії: як зустрічатимуть Новий рік на ВДНГ
пресс-служба

Протягом зимових канікул на гостей Зимової країни на ВДНГ чекає чимало розваг: денні флешмоби, концерти за участю українських виконавців, квести й розіграші, а в новорічну ніч — святкування аж до ранку.

Новорічна програма почнеться вдень 31 грудня — на центральній площі ВДНГ  відбудеться прем'єра мюзиклу «Чарівна казка Зимової країни». Його показуватимуть щоденно о 14:00 і 17:00 до 9 січня. На очах у відвідувачів відбуватимуться справжні дива. Герої мюзиклу: феї-метелики, ельфи, сніговики та інші по закінченні вистави щоразу будуть влаштовувати величезний парад алеями комплексу, долучитися до нього зможуть усі охочі.

Парад казкових героїв, концерт і розіграш путівок до Лапландії: як зустрічатимуть Новий рік на ВДНГ / пресс-служба

Парад казкових героїв, концерт і розіграш путівок до Лапландії: як зустрічатимуть Новий рік на ВДНГ / пресс-служба

Розпочати святковий вечір 31 грудня на ВДНГ можна буде в Оранжереї — теплий бар працюватиме до ранку. Задавати святковий настрій тут буде запальний диджей-сет. А от перепочити від танців гості зможуть у лимонарії та в затишних залах із  фотозонами. Усі деталі щодо бронювання столиків ужена сторінці Hendrick’s Bar.

Парад казкових героїв, концерт і розіграш путівок до Лапландії: як зустрічатимуть Новий рік на ВДНГ / пресс-служба

Парад казкових героїв, концерт і розіграш путівок до Лапландії: як зустрічатимуть Новий рік на ВДНГ / пресс-служба

Концертна програма від радіо NRJ Ukraine розпочнеться на головній сцені ВДНГ о 22:00. У новорічну ніч тут виступатимуть: AMI, Edgar&Emma, SEVERINA, ARTEANA, гурт ТОК та Dj Sanya Dymov. 

Що стосується справжнього дива, воно відбудеться на ВДНГ за пів години до бою курантів — серед тих, хто вирішить зустрічати Новий рік у Зимовій країні, розіграють подорожі до Лапландії, три вікенди у Львові та iPhone 13. Для участі в розіграші потрібно завітати до казкової пошти Meest на центральному вході та виконати всі інструкції.

Парад казкових героїв, концерт і розіграш путівок до Лапландії: як зустрічатимуть Новий рік на ВДНГ / пресс-служба

Парад казкових героїв, концерт і розіграш путівок до Лапландії: як зустрічатимуть Новий рік на ВДНГ / пресс-служба

Фуд-корт, ковзанка, гірки, Венеціанська карусель, колесо огляду та вуличні атракціони працюватимуть у новорічну ніч до 3 години. Усе для того, щоб Новий рік на ВДНГ пройшов цікаво й весело!

Парад казкових героїв, концерт і розіграш путівок до Лапландії: як зустрічатимуть Новий рік на ВДНГ / пресс-служба

Парад казкових героїв, концерт і розіграш путівок до Лапландії: як зустрічатимуть Новий рік на ВДНГ / пресс-служба

Парад казкових героїв, концерт і розіграш путівок до Лапландії: як зустрічатимуть Новий рік на ВДНГ / пресс-служба

З детальним графіком роботи та цінами на всі локації в новорічну ніч і на свята можна ознайомитися на офіційному сайті. 

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