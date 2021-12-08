Зимова країна на ВДНГ: какие локации работают в самом большом парке праздничных развлечений

Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» превратился в зимний город — с 11 декабря стартует фестиваль «Зимова країна на ВДНГ».

«Чарівна казка Зимової країни»: мюзикл и праздничный парад

Рассказываем, какие развлечения будут доступны для гостей комплекса в скором времени, а какие будут работать уже на этой неделе и где можно найти новогоднее настроение уже в ближайший уик-энд.

Главная площадь ВДНГ, вход свободный

Спектакль будут показывать у елки на центральной площади ежедневно с 31 декабря по 9 января. На глазах у посетителей будут происходить настоящие чудеса — с милыми персонажами и добрыми рождественскими историями. Герои мюзикла — главные жители «Зимової країни»: феи-бабочки, эльфы, снеговики и другие. По окончании представления все они соберутся в праздничную процессию и пройдут вместе со зрителями шумным парадом по аллеям ВДНГ.

Каток: пируэты на льду и романтические свидания

Главная площадь ВДНГ, билеты: от 180 грн (безлимит) при оплате картой Visa

Катание на коньках под открытым небом — идеальное занятие для зимних дней и вечеров. Оно тренирует гибкость, быстроту, ловкость, умение держать равновесие, развивает мышцы и просто заряжает хорошим настроением. В этом году каток ВДНГ увеличили до 2500 квадратных метров, теперь он один из самых больших в Европе! Кататься здесь одновременно могут до 500 человек. Часть катка — уникальная ледяная дорожка вокруг фонтана, который, как и весь ВДНГ, декорировали сказочными декорациями. Рядом расположены новые раздевалки, туалетная комната, трибуны и небольшая фуд-зона для тех, кто захочет с комфортом немного передохнуть во время катания. Те же, кто только учится стоять на льду, могут взять в аренду помощника фигуриста или записаться на мастер-класс к инструктору.

В наличие коньки с 28 по 48 размеры

Сумасшедшие горки

Главная площадь ВДНГ, билеты: от 35 грн

Самый простой способ держать себя в тонусе зимой — это горки! И если погода в этом году пока не способствует образованию ледяных вершин на улице, на ВДНГ шальные горки точно будут работать всю зиму, независимо от того, есть снег или нет. Длина взрослой горки — 60 метров, детской — 30 метров. Кататься допускаются дети от 3-х лет.

Музей Нового года: винтажные игрушки и таинственные истории праздника

Концерт-холл ВДНГ, билеты: 70 грн, оплата на входе

Совершенно новая локация. Попав сюда сразу ощущаешь атмосферу главных зимних праздников, причем разных столетий. Здесь можно услышать о феномене «Елки в шкафу» и запрете Рождества, узнать интересные факты из истории елки и елочных украшений и главные традиции празднования. Изюминка музея — самые дорогие елочные экспонаты мира и семейные новогодние реликвии, никогда ранее не выставлявшиеся на всеобщее обозрение.

Резиденция Санты: новогодняя почта, сказочные фотозоны, эльфийские фокусы

Концерт-холл ВДНГ, билеты: 290 грн (в стоимости — сладкий подарок), дети до 4 лет - бесплатно (исключительно в сопровождении родителей)

В этом году гостей Резиденции ожидает не только встреча с главным героем зимних праздников, но и много сюрпризов от его помощников — эльфов! Вместе они отправятся в интересное приключение, во время которого увидят красочный перформанс и химическое представление от Алхимага. Хорошим напоминанием о праздниках станут фото, сделанные в сказочной мастерской и на рождественской почте. Кстати, с последний можно отправить Санте письмо со своими самыми сокровенными желаниями и быть точно уверенным, что оно дойдет до адресата.

Різдвяна Фабрика Мрій: сказочное место, где живут и работают эльфы

Павильон №2, билеты: от 240 грн

Сказочную фабрику обустроили на ВДНГ трудолюбивые эльфы. Посетив экскурсию по их мастерским, на Фабрике можно узнать древние эльфийские легенды и увидеть все этапы производства елочных украшений — здесь на свет появляются чудеса, а воздух полон загадочной атмосферы и магии рождественских праздников! На память о посещении таинственных комнат гости получают в подарок творческий набор для создания собственного елочного украшения. Но самый главный сюрприз от эльфов маленьким мечтателям — это секрет исполнения мечтаний. Здесь учат не только мечтать, но и рассказывают, как сделать так, чтобы все мечты исполнились! На выходе из Фабрики работает праздничный магазинчик — все для того, чтобы пополнить собственную коллекцию новогодних игрушек и приобрести уникальные стеклянные украшения в память о посещении необычной Фабрики.

Шоу «Кібер Санта. Інший вимір»: сногсшибательные трюки и яркие декорации

Концерт-холл ВДНГ, билеты: от 690 грн; детям до 5 лет — бесплатно (исключительно в сопровождении родителей)

Создатели известнейших украинских шоу «Вартові Мрій» и Winterra подготовили в этом сезоне сюрприз гостям «Зимової країни на ВДНГ». Это новое интерактивное шоу, во время которого зрители на время меняются местами с актерами и с помощью современных технологий попадают в самый эпицентр сюжета. Кульминация спектакля — «Антигравити-шоу», яркое представление, покорившее судей американского шоу талантов и зрителей со всего мира, которое в Украине демонстрируется впервые.

Оранжерея: ароматные коктейли и праздничные зоны для фото

Справа от центрального входа, билеты: 80 грн, оплата на входе

Главная insta-зона ВДНГ еще готовится к открытию, но начнет принимать посетителей уже 24 декабря. Здесь обустроят теплое пространство с баром, в котором можно будет выпить ароматный, согревающий зимний коктейль и сделать несколько фото на память о встрече с друзьями. Создавать праздничное настроение в кадре будет тематический декор и яркие огоньки, украшающие локацию снаружи и изнутри.

Галерея стальных фигур

Павильон №1, билеты: от 180 грн

Познакомиться с героями сказок, фильмов, игр и фантастических комиксов можно в галерее с фигурами, которые собраны из миллионов гаек, шурупов и других мелких деталей. Все экспонаты разрешено трогать руками или фотографироваться с ними. На выставке можно сделать селфи в феррари, оседлать харлей, посидеть на троне из «Игры престолов» или даже пожать руку Дарту Вейдеру. Здесь есть Терминатор, Бэтмен, Трансформеры, Миньоны и прочие известные герои, которые готовы составить компанию в новогодние праздники.

Флуфиландия: пушистые гиганты и праздничные декорации

Павильон № 4, билеты: от 175 грн, детям до 3 лет — безвозмездно (исключительно в сопровождении родителей), оплата на входе

Все фигуры и декорации этой уникальной выставки создали украинские мастера, а сам фантастический парк раньше никогда не открывали для посещения — с 22 декабря он впервые в своей истории начнет принимать гостей.

Флуфиландия — это удивительный сказочный мир. Его жители — Флуфы — доброжелательные пушистики, прилетевшие к нам с самой мягкой и пушистой планеты в галактике. Они настоящие гиганты — ростом в три метра, но добряки. Обожают делать фото с гостями, разговаривать и улыбаться. В парке работают костюмированные аниматоры, яркие фотозоны и интересные интерактивы для маленьких гостей.

Планетарий Teleport360

Павильон №10, билеты: от 150 грн

Изображение в формате 360 градусов и 3D без очков — разве это не чудо? Уникальный купольный планетарий-кинотеатр — место для идеального семейного отдыха. Удивительнее всего здесь смотреть фильмы о космосе — благодаря особому строению купола в любом уголке зала можно почувствовать себя в окружении миллиардов звезд. А обсудить увиденное после сеанса можно в уютном кафе за вкусными десертами. Также дети могут посетить интересные квесты или стать участниками химических опытов, проводимых на локации по выходным.

Уличные аттракционы: панорамный вид на сказочный город, Венецианская карусель, луна-парк, квест-комнаты

Главная площадь ВДНГ, билеты: детские — от 55 грн, взрослые — от 90 грн, оплата на входе

Дизайн двухэтажной Венецианской карусели был разработан итальянскими мастерами специально для Киева. Ее украшают уникальные панно с красивейшими пейзажами города на воде и знаменитого карнавала — символа Венеции. Музыка, движущиеся лошадки и яркие огни. Для детей — это сказка, для влюбленных — самое романтичное место в Киеве. Также на территории Зимової країни работает 16-метровое колесо обозрения, с которого открывается лучший вид на площадь, квест-аттракционы и большой парк.

Северный экспресс: сказочные маршруты

Центральный вход и главная площадь ВДНГ, билеты: 100 грн, оплата на входе

Маршрут экскурсионного новогоднего паровозика пролегает по центральной территории ВДНГ: он охватывает праздничные павильоны, елку, проезжает мимо катка, шальных горок и фотозон. Активность подходит для детей в возрасте от 2 лет. Продолжительность поездки до 15 минут.

Планета динозавров

Лесная аллея за Павильону №1, билеты: от 170 грн

Из уроков истории нам известно, что динозавры не очень любят холод, но гигантам, живущим на ВДНГ, зима не страшна! Даже в морозы эти динозавры приветливо рычат и машут хвостами всем посетителям. Всего в парке можно увидеть 55 злобных хищников и травоядных динозавров, узнать интересные факты из жизни удивительных существ и даже прокатиться верхом на легендарном Тирексе — известном королевском тиранозавре, самом популярном персонаже кино и игр.

«Живі дракони. Зимова казка»

Между павильонами №1 и №3, билеты: от 200 грн, оплата на входе

Драконы — удивительные сказочные существа, полетать на которых хотя бы раз в детстве мечтал каждый. Осуществить эту давнюю мечту можно, посетив одноименный парк. Здесь на зиму поселились 24 дракона из самых популярных сказок и видеоигр. Каждый приветливо машет крыльями посетителям и любезно позирует на фотокамеру, а некоторые даже позволяют себя оседлать, чтобы сделать лучшие праздничные снимки и stories в Instagram. А еще здесь можно встретить живые деревья, которые не только на селфи хорошо выходят, но и сказки интересные рассказывают.

Планета бабочек

Аллея слева от главной площади, билеты: от 130 грн, оплата на входе

Единственное в Украине место, где лето не заканчивается даже под Новый год. Здесь обитают удивительные насекомые, рыбки, птицы и разнообразные яркие тропические бабочки. Последних можно сажать на руку, чтобы сделать лучшие фотографии. А еще, говорят, когда бабочка сидит на ладони — можно загадывать желание? и оно точно сбудется. Так что не забывайте загадывать!

Музей Науки: более ста увлекательных экспонатов

Павильон №23, билеты: от 128 грн при оплате картой Visa

Обычно в музеях нельзя ничего трогать, а фотографировать можно только издалека. Но только не здесь. Музей науки МАН — это первый государственный музей, где в понятной и доступной форме продемонстрированы важнейшие научные достижения человечества, их законы и взаимодействие. А чтобы лучше понять, как все работает, здесь можно прокатиться на велосипеде с квадратными колесами, отправиться в космическое путешествие, коснуться многокилограммовых кристаллов или подержать в руках модель головного мозга и органов человека. Однако имейте в виду: чтобы обойти все экспонаты, понадобится не менее нескольких часов, а количество билетов ограничено.

Sky Park: веревочные трассы и скалодром

Между 1 и 2 павильонами, билеты: от 60 грн, оплата на входе

День в веревочном парке — это отличная возможность испытать свою изобретательность. Догадаетесь ли вы без подсказки инструктора, как пройти спираль ДНК, загадочный тибетский мостик, шаткий рукоход, а также как удержать равновесие на велосипеде или скейте, двигающихся по тросу? Финальным этапом и вознаграждением для смельчаков, преодолевающих все препятствия, станет незабываемый полет на троллее, спуск на SkyLine или же свободное падение на устройстве QuickJump. В парке работают девять веревочных трасс разного уровня сложности для детей в возрасте от 3 лет.

Animal Park: альпака, лемуры, ламы, козочки

Аллея, рядом с озером, билеты: от 115 грн

Интерактивная площадка, которая понравится любому, кто любит животных и желает узнать о них как можно больше. Маленькие гости ВДНГ смогут здесь поближе познакомиться с некоторыми представителями фауны, узнать все особенности их поведения и воспитания. В этом парке животных можно покормить специальным лакомством, а также погладить тех, кто в силу своей породы и характера любит общаться с людьми и обниматься.

Уличный фудкорт и теплые рестораны: праздничные деликатесы и душистый глинтвейн

Главная площадь ВДНГ, действует скидка 10% при оплате картой Visa на фудкортах с соответствующей отметкой

На уличном фудкорте «Зимової країни на ВДНГ» можно попробовать: мясо и овощи гриль, творожные и луковые кольца, чебуреки, хот-доги, микс-боксы с сосисками и креветками от «Білий налив», пироги и блины, сладкие вафли, выпить горячего грога, глинтвейна, чая или какао.

Отдохнуть и согреться, гуляя по праздничным локациям, можно за чашкой ароматного кофе с вкусным круассаном в Coffee Lover или во время сытного и вкусного обеда в ресторане Hay Loft 2.0.

Праздничная ярмарка: подарки семье и друзьям

Главная площадь

Традиционная ярмарка будет работать в течение всего праздничного периода. Здесь можно приобрести: елочные украшения, сувениры в виде павильонов ВДНГ, теплые носки, снежные шары, имбирные пряники и множество других приятных мелочей.

Все локации работают с соблюдением карантинных норм.