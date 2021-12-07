Вишуканий тиждень: вже вдруге в Україні втілять проєкт "Більше Франції"

7 декабря 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Вишуканий тиждень: вже вдруге в Україні втілять проєкт
Проєкт "Більше Франції"
пресс-служба

З 3 до 10 грудня українці знову зможуть цілий тиждень смакувати життя по-французьки й відкрити для себе нові бренди та активності.

Тиждень Франції в Україні вже стає доброю традицією. Вдруге поспіль Франко-українська торгова палата ініціює проєкт «Більше Франції» – тиждень для знайомства з французьким мистецтвом життя для всіх охочих. У рамках програми завдяки понад 50-ти французьким брендам українці в Києві та в інших великих містах (Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові) матимуть змогу познайомитися або дізнатися більше про їхню продукцію, зануритися в традиції та культуру країни, спробувати себе в нових активностях.

Серед брендів-учасників – ресторани, винні магазини, роздрібні продуктові компанії, продукція б’юті-сфери та для догляду за собою, банківські послуги, фармацевтичні, транспортні компанії, бренди категорії «стиль», зокрема люксові, спортивні товари, товари для побуту, декору та інтер’єру.

Пандемія стала серйозним викликом для бізнесу у всьому світі. Ми раді, що вже другий рік підтримуємо французький бізнес в Україні, допомагаємо з одного боку брендам – розповісти про себе, з іншого – українцям розширити коло улюблених продуктів високої якості. Торік заходи Тижня Франції викликали ажіотаж серед споживачів: загалом взяло участь майже 100 000 охочих. Тож ми з упевненістю можемо сказати, що робимо важливу й цікаву суспільству справу, – зазначила Мод Жозеф, Директорка Франко-української торгово-промислової палати.

Серед активностей Тижня Франції – майстер-класи "Бьюті секрети парижанок" та для дітей з випічки різдяного печива, кулінарні подорожі регіонами Франції, дегустація вин та навіть Ельзаський вечір, де під живу джазову музику можна буде насолодитися вечерею традиційної кухні та скуштувати витончені святкові десерти. Крім того, щодня на всіх охочих чекатимуть знижки, розіграші та подарунки від французьких брендів.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

афиша мероприятий афиша афиша 2021

Материалы по теме

Iron Maiden вперше виступлять в Україні: оголошена дата
Афиша мероприятий

Iron Maiden вперше виступлять в Україні: оголошена датаPR
VIRSKY – Легендарное шоу в Киеве: лучшие и любимые номера в одном концерте
Афиша мероприятий

VIRSKY – Легендарное шоу в Киеве: лучшие и любимые номера в одном концерте
Всеукраїнський театральний фестиваль-премія ГРА оголошує фінал!
Афиша мероприятий

Всеукраїнський театральний фестиваль-премія ГРА оголошує фінал!PR
Паста пенне с грибами: рецепт на скорую руку от Адского Шефа Алекса Якутова
Еда и рецепты

Паста пенне с грибами: рецепт на скорую руку от Адского Шефа Алекса Якутова

Популярное на сайте

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году
Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями

Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями
Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению

Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению
Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)
МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK