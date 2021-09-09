Боевик "Поймать свидетеля" стартует в кино
С 16 сентября в украинских кинотеатрах стартует боевик "Поймать свидетеля".
Но наркомафия готова пойти на все, чтобы свидетель не передал важную информацию в ФБР. И вот, когда отца с дочкой тайком перевозят на новое безопасное место, убийцы картеля нападают на офицеров и их подопечных.
Леон и девочка спасаются, укрываясь в ближайшем здании, - оно оказывается домом для престарелых. Но преследователи находят их там. Теперь семья свидетелей вынуждена играть с убийцами в смертельную игру в прятки, чтобы выжить и передать доказательства нужным людям.
Смотрите боевик "Поймать свидетеля" в кинотеатрах с 16 сентября.