Боевик "Поймать свидетеля" стартует в кино

9 сентября 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Боевик

С 16 сентября в украинских кинотеатрах стартует боевик "Поймать свидетеля".

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В центре событий фильма семья ключевого свидетеля в судебном процессе против мощной наркокартели. Леон Рамирез, глава семейства, имеет доказательства, которые могут помочь посадить преступников. Он заключил соглашение с правоохранительными органами и вместе со своей дочерью попал в программу «Защиты свидетелей».

Но наркомафия готова пойти на все, чтобы свидетель не передал важную информацию в ФБР. И вот, когда отца с дочкой тайком перевозят на новое безопасное место, убийцы картеля нападают на офицеров и их подопечных.

Леон и девочка спасаются, укрываясь в ближайшем здании, - оно оказывается домом для престарелых. Но преследователи находят их там. Теперь семья свидетелей вынуждена играть с убийцами в смертельную игру в прятки, чтобы выжить и передать доказательства нужным людям.

Смотрите боевик "Поймать свидетеля" в кинотеатрах с 16 сентября.

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