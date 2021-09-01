Вышел финальный трейлер картины «Не время умирать» о Джеймсе Бонде

1 сентября 2021 14:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Вышел финальный трейлер картины «Не время умирать» о Джеймсе Бонде
Вышел финальный трейлер картины «Не время умирать» о Джеймсе Бонде
кадр из фильма

YouTube-канал о Джеймсе Бонде опубликовал финальный трейлер 25-го фильма о приключениях секретного агента 007.

Картина носит название «Не время умирать» (No Time To Die) и в фильме в последний раз на экранах появится  Дэниэл Крейг в роли Джеймса Бонда.

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В ролике, что примечательно, показали кадры из всех четырех фильмов, в которых сыграл Крейг.  Отметим, что впервые в роли Бонда он появился в фильме «Казино «Рояль» в 2006 года, а в последствие еще четыре раза играл секретного агента.

Кроме того, в трейлере показали главного антагониста фильма в исполнении Рами Малека. 

Напомним,

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