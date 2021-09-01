Вышел финальный трейлер картины «Не время умирать» о Джеймсе Бонде
1 сентября 2021 14:55
Вышел финальный трейлер картины «Не время умирать» о Джеймсе Бонде
кадр из фильма
YouTube-канал о Джеймсе Бонде опубликовал финальный трейлер 25-го фильма о приключениях секретного агента 007.
Картина носит название «Не время умирать» (No Time To Die) и в фильме в последний раз на экранах появится Дэниэл Крейг в роли Джеймса Бонда.
Кроме того, в трейлере показали главного антагониста фильма в исполнении Рами Малека.
Напомним,