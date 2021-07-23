Смотреть онлайн трейлер фильма «Дюна»

23 июля 2021 10:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Смотреть онлайн трейлер фильма «Дюна»
Warner Bros. показала новый трейлер «Дюны» Дэни Вильнева
кадр из фильма

Студия Warner Bros. выпустила основной трейлер «Дюны» Дэни Вильнева. Премьера картины ожидается уже 14 октября 2021 года.

Действие «Дюны» происходит в будущем и рассказывает о молодом аристократе, в распоряжение семьи которого попадает планета Арракис. Это место значимо тем, что на нем добывают самое ценное в мире вещество, за право владеть этой планетой постоянно борються самые разные силы.

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Ведь обладая Арракисом, можно обладать Вселенной. 

Главную роль в фильме исполнил Тимоти Шаламе, кроме него в фильме вы увидите Оскара Айзека, Ребекку Фергюсон, Зендею, Хавьера Бардема и других. 

Фильм снят по одноименному роману Фрэнка Герберта.

Напомним,  

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