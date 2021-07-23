Смотреть онлайн трейлер фильма «Дюна»

Студия Warner Bros. выпустила основной трейлер «Дюны» Дэни Вильнева. Премьера картины ожидается уже 14 октября 2021 года.

Действие «Дюны» происходит в будущем и рассказывает о молодом аристократе, в распоряжение семьи которого попадает планета Арракис. Это место значимо тем, что на нем добывают самое ценное в мире вещество, за право владеть этой планетой постоянно борються самые разные силы.

Ведь обладая Арракисом, можно обладать Вселенной.

Главную роль в фильме исполнил Тимоти Шаламе, кроме него в фильме вы увидите Оскара Айзека, Ребекку Фергюсон, Зендею, Хавьера Бардема и других.

Фильм снят по одноименному роману Фрэнка Герберта.

Напомним,