Netflix опубликовал трейлер фантастического фильма «Кислород»: смотреть онлайн
В трейлере «Кислорода» девушка противостоит искусственному интеллекту.
12 мая на сервисе выйдет фантастический фильм «Кислород», а сегодня, 23 апреля, опубликован первый трейлер шоу.
Как сказано в синопсисе, женщина попала в ловушку, из которой она может выбраться только самостоятельно. Из трейлера мы узнаем, что главная героиня Лиз просыпается в криокамере с искусственным интеллектом. Кислород у нее заканчивается, однако женщина не помнит, как открыть камеру.
Главную роль в картине играет Мелани Лоран («Бесславные ублюдки»).
Напомним,