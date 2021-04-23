Netflix опубликовал трейлер фантастического фильма «Кислород»: смотреть онлайн

23 апреля 2021 10:50 Алла Лысак
Netflix опубликовал трейлер фантастического фильма «Кислород»: смотреть онлайн
Netflix опубликовал трейлер фантастического фильма «Кислород»
кадр из фильма

В трейлере «Кислорода» девушка противостоит искусственному интеллекту.

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Сотрудничество французского режиссера Александра Ажа (Кровавая жатва, У холмов есть глаза, Капкан и другие проекты) и стримингового гиганта Netflix продолжается. 

12 мая на сервисе выйдет фантастический фильм «Кислород», а сегодня, 23 апреля, опубликован первый трейлер шоу.

Как сказано в синопсисе, женщина попала в ловушку, из которой она может выбраться только самостоятельно. Из трейлера мы узнаем, что главная героиня Лиз просыпается в криокамере с искусственным интеллектом. Кислород у нее заканчивается, однако женщина не помнит, как открыть камеру.

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Она даже не знает своего имени, а информацию может получить только от компьютера, если сумеет... Его убедить.

Главную роль в картине играет Мелани Лоран («Бесславные ублюдки»).

Напомним,

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