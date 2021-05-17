Утро с Интером: как спасают тысячелетний дуб Максима Железняка
Дуб Максима Железняка, который растет на территории заповедника «Холодный Яр» в Черкасской области, – дерево-рекордсмен, одно из десяти самых больших в Европе.
Каждый год состояние дуба Максима Железняка значительно ухудшается, а спасать его становится все сложнее. Этим занимаются специалисты по уходу за деревьями – арбористы. Работать им приходится на 30-метровой высоте, именно столько составляет высота дуба.
Сначала обрезают сухие ветки. Затем дерево опрыскивают специальным раствором против вредителей.
Дважды в неделю дерево тщательно поливают, – рассказывает арборист Петр Гордиенко. – А также осторожно и неторопливо из-под корня выдалбливают наросты грибка. Он распространяется по всей древесине, особенно в коренной системе, и высасывает все питательные вещества, уничтожая дерево.
Внутри дуб пустой, только 30 процентов живой древесины вокруг, – поясняет Богдан Легоняк, заведующий филиалом «Холодный Яр» Национального историко-культурного заповедника «Чигирин». – Мы видим шесть повреждений, полученных в результате попадания молнии. Видим повреждения вредителями. Но больше всего пугает прикорневая губка.
Несмотря на непогоду, грибок, вредителей и почтенный возраст, легендарный дуб все еще жив и, по мнению специалистов, относительно здоров. Они прогнозируют, что при хорошем уходе зеленеть дерево будет еще долго.
Каждый из нас может заботиться о зеленых насаждениях и высаживать молодые деревья. Телеканалы «Интер», НТН и «Радио Пятница» призывают украинцев озеленять свои города и присоединиться к всеукраинской акции «Посади дерево». Также инициативу информационно поддерживает TV.UA. Чтобы узнать, как принять участие, заходите на сайт derevo.inter.ua.
Сюжет программы «Утро с Интером» о том, как лечат дуб Максима Железняка: