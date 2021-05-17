Утро с Интером: как спасают тысячелетний дуб Максима Железняка

17 мая 2021 01:00 Юлия Туренко
Утро с Интером: как спасают тысячелетний дуб Максима Железняка
Утро с Интером: как спасают тысячелетний дуб Максима Железняка
пресс-служба

Дуб Максима Железняка, который растет на территории заповедника «Холодный Яр» в Черкасской области, – дерево-рекордсмен, одно из десяти самых больших в Европе.

Читайте такжеУтро с Интером: как звезды спасают планету от экологической катастрофы
Но с каждым годом болезни и вредители все больше поражают растение – тысячелетний великан понемногу усыхает. Чтобы продлить легендарному дереву жизнь, специалисты взялись за его лечение. Как спасают дуб, рассказали в программе «Утро с Интером».

Каждый год состояние дуба Максима Железняка значительно ухудшается, а спасать его становится все сложнее. Этим занимаются специалисты по уходу за деревьями – арбористы. Работать им приходится на 30-метровой высоте, именно столько составляет высота дуба.

Сначала обрезают сухие ветки. Затем дерево опрыскивают специальным раствором против вредителей.

Дважды в неделю дерево тщательно поливают, – рассказывает арборист Петр Гордиенко. – А также осторожно и неторопливо из-под корня выдалбливают наросты грибка. Он распространяется по всей древесине, особенно в коренной системе, и высасывает все питательные вещества, уничтожая дерево.

Читайте такжеЗатерянный мир: Мегаполис исчез с лица Земли – все указывает на атомный взрыв
Ствол дуба изрешетили редкие жуки-усачи. Но травить этих вредителей запрещено: они занесены в «Красную книгу». Поэтому летом сотрудники заповедника собирают их вручную и относят подальше в лес. Еще один враг дерева – молнии.

Внутри дуб пустой, только 30 процентов живой древесины вокруг, – поясняет Богдан Легоняк, заведующий филиалом «Холодный Яр» Национального историко-культурного заповедника «Чигирин». – Мы видим шесть повреждений, полученных в результате попадания молнии. Видим повреждения вредителями. Но больше всего пугает прикорневая губка.

Несмотря на непогоду, грибок, вредителей и почтенный возраст, легендарный дуб все еще жив и, по мнению специалистов, относительно здоров. Они прогнозируют, что при хорошем уходе зеленеть дерево будет еще долго.

Каждый из нас может заботиться о зеленых насаждениях и высаживать молодые деревья. Телеканалы «Интер», НТН и «Радио Пятница» призывают украинцев озеленять свои города и присоединиться к всеукраинской акции «Посади дерево». Также инициативу информационно поддерживает TV.UA. Чтобы узнать, как принять участие, заходите на сайт derevo.inter.ua.

Сюжет программы «Утро с Интером» о том, как лечат дуб Максима Железняка:

Облако тегов

Интер видео Утро с Интером новости природа заповедник

Материалы по теме

МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 15 выпуске от 15.05.2021
Новости

МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 15 выпуске от 15.05.2021
Спасти Веру: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 17.05.2021)
Сериалы

Спасти Веру: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 17.05.2021)
Спасти Веру: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.05.2021)
Сериалы

Спасти Веру: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.05.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.05.2021)
Телешоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.05.2021)

Популярное на сайте

Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)
Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)
Холостяк-11: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.05.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.05.2021
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)
Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
Мир наизнанку-12: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)

Мир наизнанку-12: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK