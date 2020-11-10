Утро с Интером: как подготовить деревья к зиме?

Для сохранения экологического равновесия каждый взрослый житель Украины должен ежегодно высаживать как минимум два дерева.

Однако просто посадить – мало. Надо еще и знать, как за ними ухаживать. В программе «Утро с Интером» рассказали, что нужно делать в конце осени, чтобы подготовить деревья к зиме.

Садовый эксперт Сергей Коженевский считает, что осенью деревья требуют к себе особого внимания. В этот период нужно обязательно делать подкормку растений. Чем больше они накопят питательных веществ, тем проще им будет переносить неблагоприятную погоду.

«Ко мне обращается много зрителей, которые интересуются, как удобрять деревья на зиму и нужно ли это делать, – говорит садовый эксперт. – На самом деле деревья удобряют себя сами. И большинство полезных веществ они могут получить из опавших листьев. Например, одним из первых на моем участке сбрасывает листву грецкий орех. Это большое дерево приносит много плодов и очень много листвы. Плоды мы уже убрали. Сейчас осталась листья. Их можно использовать для мульчирования и удобрения садовых растений».

По словам эксперта, чтобы подготовить сад к зимовке, сначала надо собрать с помощью грабель опавшие листья ореха и высыпать их под плодовые деревья. А когда упадут листья с них – они помогут ореху. Таким образом, деревья получают и удобрение, и мульчирование.

«Для мульчирования я использую только листья, которые упали на дорожку, – уточняет Сергей Коженевский. – Под орехом они остаются. Многие садоводы опавшие листья сжигают. Другие их закапывают, считая, что на них накапливается много болезней и вредителей. Я же этой методологией пользуюсь уже много лет. Листья являются прекрасным удобрением, и мои деревья чувствуют себя в саду хорошо всю зиму».

Телеканалы «Интер», НТН и радио «Пятница» призывают украинцев озеленять свои города и присоединиться к всеукраинской акции «Посади дерево». Также инициативу информационно поддерживает TV.ua. Чтобы узнать, как принять участие, заходите на сайт derevo.inter.ua. Каждый из нас реально может повлиять на то, каким воздухом будем дышать мы и наши дети.