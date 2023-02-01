За Перемогу! Радіо П’ятниця повертається в ефір

В цей складний час у нас у всіх одне бажання – Перемога!

Тож – для підсилення бойового духу – «Радіо П’ятниця» повертається в FM-мовлення України з актуальним музичним форматом та програмним наповненням, щоб ще більше об’єднати українців на шляху до волі та свободи, додати оптимізму та переможного настрою.

Чому саме зараз?

На початку будь-яких надзвичайних подій та ситуацій суспільство пильнує за новинами, і цікавість до музики та якихось розваг падає. Але людська психіка така, що якщо воєнні події затягуються, то суспільство починає звикати й потребує не тільки інформації або контенту на актуальні теми. З часом з’являється потреба перемикатися на якісь звичні, прості людські емоції добра, народного гумору. Тому настав час повернути в ефір улюблену народну радіостанцію «Радіо П’ятниця».

Під час повномасштабної війни відчуття днів тижня стерлося… Тому акцент на тому, що «У нас завжди п’ятниця!», тобто завжди є час на розваги, втратив сенс. Зараз головний сенс для кожного українця в наближенні Перемоги, і найбільш доречний заклик на сьогодні – «За Перемогу!». Це може звучати як мотивація і для військових, і для цивільних, і для волонтерів, і для митців. Цей заклик доречний і на полі бою, і за родинним столом. Радіо П’ятниця «За Перемогу!» – зазначає радіопродюсерка та програмна директорка «Радіо П’ятниці» Анна Свиридова.

На які саме оновлення контенту слід чекати слухачам ?

Звісно, зараз «Радіо П’ятниця» не може повернутися до довоєнних налаштувань – звертає увагу продюсерка – по-перше: ми видалили з музичної бази ВСІ російськомовні пісні. Але головне, що залишилось – це пісні у форматі попестради. Завдяки цьому в ефірі лунатиме не менше 60% україномовних естрадних хітів, які знайомі усім поколінням українців. Все решта – це загальновідомі хіти закордонної естради 80–90-х. Не дивлячись на таке перезавантаження, ми намагалися зберегти головне – станція повинна залишитись народною, зрозумілою і дружньою. Ми повністю змінили оформлення радіостанції, яке підтримує актуальним гумором та мотивує до Перемоги.

«Радіо П’ятниця» і надалі залишиться вірною своїй основній місії – бути близькою та доступною до пересічного слухача, – акцентує Анна Свиридова. – Тому ми повертаємось в ефір разом з незмінною ведучою програм на замовлення Вікторією Зубрейчук. Це буде. Тепер програма називатиметься «ППО! Програма Привітань та Обіймів» і лунатиме кожного буднього дня з 15 до 17 години. Добре знайомими голосами наших ведучих ми будемо закривати ефірний простір з ранку до вечора. Незмінними залишаються новини від інформаційної служби, які виходять в ефір щогодини, актуальний прогноз погоди. Також ми працюємо над програмами, які відповідатимуть на найактуальніші та найважливіші питання безпеки та життєзабезпечення під час військового стану.

Дякуємо ЗСУ та усім захисникам і захисницям за те, що ми в цей складний час можемо займатися творчістю і примножувати культурний простір українським контентом.

За Перемогу! Нашу свободу і волю разом з «Радіо П’ятниця».