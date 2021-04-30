Звезда сериала "Теория зла" Михаил Гаврилов признался, почему мечтает о венчании в Греции
В понедельник, 3 мая, в 21:00 телеканал «Украина» покажет премьерные серии драмы «Теория зла».
Главную мужскую роль в сериале сыграл известный актер Михаил Гаврилов. Звезда кино признался – его задела эта история, ведь события в картине пересекаются с тем, что совсем недавно происходило в его жизни. Однако останавливаться на негативной ноте актер не стал, зато рассказал, что в непростой момент жизни наконец встретил свою настоящую любовь.
Я считаю, что как никто заслуживаю счастья земного и не только! У меня были отношения и достаточно непростой разрыв. А с Лерой – моей «дружиной» у нас все иначе. Чуть ли не в первый день знакомства мы решили, что будем венчаться. Я этого всегда хотел! Таинство венчания – это особый ритуал. И я очень счастлив, что в прошлом году встретил свою жену, а потом выяснилось, что мы в одной школе учились и что нас крестили в одной церкви. Еще оказалось у нас много общих знакомых. И все это становилось ясно с каждым днем, что нас еще больше сближало, – поделился актер Михаил Гаврилов на съемочной площадке канала «Украина».
Как только откроют границы, мы отправимся в Грецию, где все и произойдет, – рассказал Михаил Гаврилов. – Многие друзья нам рассказывали, как там красиво. Мы пересмотрели множество видео. К тому же, православная церковь для греков играет важную роль.
Смотрите премьерные серии драмы «Теория зла» с 3 мая в 21:00 на телеканале «Украина».