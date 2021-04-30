Звезда сериала "Теория зла" Михаил Гаврилов признался, почему мечтает о венчании в Греции

В понедельник, 3 мая, в 21:00 телеканал «Украина» покажет премьерные серии драмы «Теория зла».

Зрителей канала «Украина» ждет эмоциональная драма с неожиданными поворотами, мистическими сюжетами и романтическими линиями. По сюжету 8-серийной картины «Теория зла» , главная героиня психолог Алена Скляренко оказывается в круговороте странных и страшных событий. Параллельно кувырком идет жизнь старшего оперуполномоченного Олега Колесника. Алене и Олегу необходимо понять, что или кто на них охотится, и остановить зло прежде, чем оно их уничтожит.

Главную мужскую роль в сериале сыграл известный актер Михаил Гаврилов. Звезда кино признался – его задела эта история, ведь события в картине пересекаются с тем, что совсем недавно происходило в его жизни. Однако останавливаться на негативной ноте актер не стал, зато рассказал, что в непростой момент жизни наконец встретил свою настоящую любовь.

Я считаю, что как никто заслуживаю счастья земного и не только! У меня были отношения и достаточно непростой разрыв. А с Лерой – моей «дружиной» у нас все иначе. Чуть ли не в первый день знакомства мы решили, что будем венчаться. Я этого всегда хотел! Таинство венчания – это особый ритуал. И я очень счастлив, что в прошлом году встретил свою жену, а потом выяснилось, что мы в одной школе учились и что нас крестили в одной церкви. Еще оказалось у нас много общих знакомых. И все это становилось ясно с каждым днем, что нас еще больше сближало, – поделился актер Михаил Гаврилов на съемочной площадке канала «Украина».

Михаил Гаврилов с супругой / пресс-служба

Актер отметил, однажды он уже проходил процесс венчания, правда, только в кино. Тогда же и убедился, что это действительно стоит сделать в реальной жизни. Более того, они с женой уже выбрали идеальное место для большого обряда.

Как только откроют границы, мы отправимся в Грецию, где все и произойдет, – рассказал Михаил Гаврилов. – Многие друзья нам рассказывали, как там красиво. Мы пересмотрели множество видео. К тому же, православная церковь для греков играет важную роль.

Смотрите премьерные серии драмы «Теория зла» с 3 мая в 21:00 на телеканале «Украина».