Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Исчезающие следы»

13 февраля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Исчезающие следы»
Фильм «Исчезающие следы» с 17 февраля на канале «Украина»
пресс-служба канала Украина

В понедельник, 17 февраля, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера первых серий 16-серийной детективной мелодрамы с элементами экшена «Исчезающие следы».

Читайте такжеЛеся Никитюк презентовала свою первую сольную песню «Ями»
Новый фильм канала «Украина» рассказывает о трагедии, которая произошла в когда-то счастливой семье Кирилла и Татьяны. Их маленькую дочь Ульяну похитили, и, когда Кирилл приехал на встречу с похитителем, чтобы освободить дочь, на его глазах машина, в которой находились его ребенок и преступник, взорвалась. Несмотря на мужество духа и сильный характер, работник полиции Кирилл тяжело переживал горе, мужчина винил себя в случившемся и поэтому впал в затяжную депрессию. В результате он потерял жену и работу в правоохранительных органах. 

Фильм «Исчезающие следы» с 17 февраля на канале «Украина» / пресс-служба канала Украина
Тем не менее, Кирилл так и не смог поверить, что дочери Ульяны больше нет, ведь на месте взрыва ни тела дочери, ни ее похитителя обнаружено не было. В это время в городе продолжают исчезать взрослые и дети, и Кирилла как опытного и профессионального оперативника, возвращают на работу в полицию, где он должен работать бок о бок с лучшим профайлером – бывшей женой Татьяной.

Главную мужскую роль в детективной мелодраме исполнил актер Михаил Химичев, который признается – несмотря на то, что его герой Кирилл очень схож с ним по характеру, ему было интересно играть персонажа, ведь такой опыт научил его многому. 

«Исчезающие следы» – это безумная энергия, я бы даже сказал драйв – все искрит и горит, все бегут, а не идут, неся глобальную идею. Я почувствовал это с первого съемочного дня! Все звенья одного целого, которое летит с огромной скоростью, сложились в одну минуту – это чувствуется и это видно по нашей работе, – поделился Михаил Химичев и добавил о своем персонаже. – Это очень сильная драматическая мужская роль. Мужчина, который умер внутренне, и прямо с первой серии он начинает путь к своему возрождению, чтобы снова зажить какой-то полноценной жизнью. Чувствую, что благодаря этому материалу, я уже шагнул вперед, смог перейти на другую ступень в профессии.

Фильм «Исчезающие следы» с 17 февраля на канале «Украина» / пресс-служба канала Украина
Читайте также«Все актеры друг другу изменяют»: Наталка Денисенко назвала причину расставания с молодым человеком
Одного из главных отрицательных персонажей сыграла популярная украинская актриса Ксения Мишина. Звезда признается – хоть роль антигероев для нее не нова, работа с реквизитом далась непросто. 

Я играю в паре с Марком Дроботом – мы такие антигерои. Естественно, я использовала настоящее оружие, но с холостыми патронами, – рассказала актриса Ксения Мишина. – Помню, в первый съемочный день мне режиссер выдал автомат, но раньше у меня такого опыта не было, пистолет – да, но, чтобы тяжеленный автомат – это впервые! Меня обучили и дали специальную подставку, чтобы стрелять лежа. Но, признаюсь честно – это страшно!

Смотрите премьеру первых серий 16-серийной картины «Исчезающие следы» в понедельник, 17 февраля, в 21:00 на канале «Украина» на нашем сайте TV.UA.

Напомним, 

Облако тегов

социальные сети канал Украина украинские сериалы новости Сериал Исчезающие следы Исчезающие следы

Материалы по теме

Надежда Мейхер призналась, чего никогда не сделает перед камерой
Новости

Надежда Мейхер призналась, чего никогда не сделает перед камерой
Вырос красавцем! 17-летний сын Юлии Высоцкой произвел фурор на модном показе
Новости

Вырос красавцем! 17-летний сын Юлии Высоцкой произвел фурор на модном показе
Десерт «Красный бархат» ко Дню влюбленных от Юлии Панковой (рецепт)
Еда и рецепты

Десерт «Красный бархат» ко Дню влюбленных от Юлии Панковой (рецепт)
Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Исчезающие следы»
Анонсы на ТВ

Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Исчезающие следы»

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK