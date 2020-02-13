Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Исчезающие следы»
В понедельник, 17 февраля, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера первых серий 16-серийной детективной мелодрамы с элементами экшена «Исчезающие следы».
Главную мужскую роль в детективной мелодраме исполнил актер Михаил Химичев, который признается – несмотря на то, что его герой Кирилл очень схож с ним по характеру, ему было интересно играть персонажа, ведь такой опыт научил его многому.
«Исчезающие следы» – это безумная энергия, я бы даже сказал драйв – все искрит и горит, все бегут, а не идут, неся глобальную идею. Я почувствовал это с первого съемочного дня! Все звенья одного целого, которое летит с огромной скоростью, сложились в одну минуту – это чувствуется и это видно по нашей работе, – поделился Михаил Химичев и добавил о своем персонаже. – Это очень сильная драматическая мужская роль. Мужчина, который умер внутренне, и прямо с первой серии он начинает путь к своему возрождению, чтобы снова зажить какой-то полноценной жизнью. Чувствую, что благодаря этому материалу, я уже шагнул вперед, смог перейти на другую ступень в профессии.
Я играю в паре с Марком Дроботом – мы такие антигерои. Естественно, я использовала настоящее оружие, но с холостыми патронами, – рассказала актриса Ксения Мишина. – Помню, в первый съемочный день мне режиссер выдал автомат, но раньше у меня такого опыта не было, пистолет – да, но, чтобы тяжеленный автомат – это впервые! Меня обучили и дали специальную подставку, чтобы стрелять лежа. Но, признаюсь честно – это страшно!
Смотрите премьеру первых серий 16-серийной картины «Исчезающие следы» в понедельник, 17 февраля, в 21:00 на канале «Украина» на нашем сайте TV.UA.
Напомним,