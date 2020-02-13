Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Исчезающие следы»

В понедельник, 17 февраля, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера первых серий 16-серийной детективной мелодрамы с элементами экшена «Исчезающие следы».

Новый фильм канала «Украина» рассказывает о трагедии, которая произошла в когда-то счастливой семье Кирилла и Татьяны. Их маленькую дочь Ульяну похитили, и, когда Кирилл приехал на встречу с похитителем, чтобы освободить дочь, на его глазах машина, в которой находились его ребенок и преступник, взорвалась. Несмотря на мужество духа и сильный характер, работник полиции Кирилл тяжело переживал горе, мужчина винил себя в случившемся и поэтому впал в затяжную депрессию. В результате он потерял жену и работу в правоохранительных органах.

Фильм «Исчезающие следы» с 17 февраля на канале «Украина» / пресс-служба канала Украина

Тем не менее, Кирилл так и не смог поверить, что дочери Ульяны больше нет, ведь на месте взрыва ни тела дочери, ни ее похитителя обнаружено не было. В это время в городе продолжают исчезать взрослые и дети, и Кирилла как опытного и профессионального оперативника, возвращают на работу в полицию, где он должен работать бок о бок с лучшим профайлером – бывшей женой Татьяной.

Главную мужскую роль в детективной мелодраме исполнил актер Михаил Химичев, который признается – несмотря на то, что его герой Кирилл очень схож с ним по характеру, ему было интересно играть персонажа, ведь такой опыт научил его многому.

«Исчезающие следы» – это безумная энергия, я бы даже сказал драйв – все искрит и горит, все бегут, а не идут, неся глобальную идею. Я почувствовал это с первого съемочного дня! Все звенья одного целого, которое летит с огромной скоростью, сложились в одну минуту – это чувствуется и это видно по нашей работе, – поделился Михаил Химичев и добавил о своем персонаже. – Это очень сильная драматическая мужская роль. Мужчина, который умер внутренне, и прямо с первой серии он начинает путь к своему возрождению, чтобы снова зажить какой-то полноценной жизнью. Чувствую, что благодаря этому материалу, я уже шагнул вперед, смог перейти на другую ступень в профессии.

Фильм «Исчезающие следы» с 17 февраля на канале «Украина» / пресс-служба канала Украина

Одного из главных отрицательных персонажей сыграла популярная украинская актриса Ксения Мишина. Звезда признается – хоть роль антигероев для нее не нова, работа с реквизитом далась непросто.

Я играю в паре с Марком Дроботом – мы такие антигерои. Естественно, я использовала настоящее оружие, но с холостыми патронами, – рассказала актриса Ксения Мишина. – Помню, в первый съемочный день мне режиссер выдал автомат, но раньше у меня такого опыта не было, пистолет – да, но, чтобы тяжеленный автомат – это впервые! Меня обучили и дали специальную подставку, чтобы стрелять лежа. Но, признаюсь честно – это страшно!

Смотрите премьеру первых серий 16-серийной картины «Исчезающие следы» в понедельник, 17 февраля, в 21:00 на канале «Украина» на нашем сайте TV.UA.

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