Наша доктор: канал Украина снимает минисериал

Телеканал «Украина» и компания «Фильмстрим» ведут работу над 4-серийным фильмом «Наша доктор».

Главная героиня минисериала – дочь профессора медицины и талантливый кардиохирург Мария Лукаш, которая проводит неудачную операцию 9-летней девочке, и маленькая Майя впадает в кому.

Марию отстраняют от операций и от участия в реабилитации Майи. Стараниями Полины Маевской, предприимчивой невесты профессора Лукаша, Мария ссорится с отцом и увольняется из его клиники, чтобы потом устроиться в обычную детскую поликлинику участковым врачом. Марии, которую юные пациенты с симпатией называют "наша доктор", предстоит помочь многим людям, разобраться в причинах неудачной операции, пережить разочарование в близком человеке и найти свое личное счастье.

Режиссером-постановщиком картины стал Николай Михайлов.

«Наш фильм о том, как добрый и отзывчивый человек может изменить и свою судьбу, и судьбы ближних. Доктор Маша своими душевными порывами собрала вокруг себя много людей. Наши истории – это так или иначе срез жизни. Все время что-то новое, ту или иную историю воспринимаешь по-новому и ищешь новые подходы. В этом и есть прелесть нашей профессии, ведь мы каждый раз оказываемся в новых обстоятельствах», – говорит режиссер.

В фильме снимаются Анна Тараторкина, Дарья Трегубова, Дмитрий Пчела, Данила Дунаев, Юрий Гребельник, Елена Стефанская, Артур Логай, Дарья Рыбак и другие актеры.

«Моей героине очень непросто справляться со своим характером, – рассказывает Анна Тараторкина. – Мария очень добрый человек с большим сердцем. Она амбициозная, она карьеристка, но есть у нее психологическая травма, которая тянется с юности – Мария боится не успеть спасти человека. В чем-то мы с ней похожи – я тоже склонна к максимализму и перфекционизму, я не всегда «удобный» человек и могу быть резковатой. И мы обе – трудоголики».