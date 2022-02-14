Поздравления с Днем всех влюбленных 2022 девушке, любимой женщине, жене

14 февраля 2022 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Поздравления с Днем всех влюбленных 2022 девушке, любимой женщине, жене
Поздравления с Днем святого Валентина девушке, любимой женщине, жене
pixabay.com

14 февраля весь мир празднует день любви, праздник святого Валентина.

Мы подготовили для вас поздравления для прекрасной половины человечества, любимых женщин.

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В День святого Валентина
Я решил тебе сказать,
Что люблю тебя так сильно. 
Не устану повторять.

Я люблю тебя! Я знаю,
В сердце ты всегда со мной,
Каждый день ведь засыпаю
С мыслью о тебе одной.

Я люблю тебя и верю —
Сила чувств лишь в трех словах.
Пусть они тебя согреют,
Пусть приснятся тебе в снах!

Я люблю тебя, и греет
Мысль о том, что рядом ты.
Ты прекрасна! Я хмелею...
Девушка моей мечты!

***

С Днем святого Валентина
Поздравляю, ангел мой.
Ты не женщина — богиня.
Лишь с тобою я герой.

Я тобой дышу, родная,
Не стыдясь, о том кричу.
Восхищаюсь, обожаю
И тебя одну хочу.

Утонуть в глазах готов я,
В них смотреть не устаю.
Для меня ты смысл жизни,
Очень я тебя люблю.

***

Самая прекрасная, очаровательная, нежная, добрая, отзывчивая, милая, привлекательная и обаятельная — это все про тебя! Ты та единственная, которая способна сравниться с солнцем и затмить луну, потому что именно при твоем появлении в моей жизни стало намного больше света, и я узнал, что такое настоящая любовь. Я хочу, чтобы и ты была бесконечно счастлива со мной. Чтобы наши чувства были крепкими, как гранит. Чтобы не только святой Валентин оберегал нашу любовь, но и все Ангелы рая укрывали нас своими крыльями.

С Днем влюбленных!

***

Любимая, поздравляю тебя с Днем влюбленных! Ты моя единственная, нежная, ласковая, добрая, заботливая, красивая, отзывчивая, умная, прекрасная, восхитительная, самая лучшая! Та самая, за которую я в огонь и в воду. Я благодарю судьбу за то, что ты у меня есть. Бесконечно люблю тебя.

Хочу, чтобы мы были счастливы всю жизнь!

***

Пусть в День святого Валентина
Ты будешь, как весна, красивой!
Счастливой, доброй и родной,
Я очень рад, что ты со мной.

Пускай твои глаза сияют,
Душа смеется и летает.
Ты — Ангел самый дорогой,
Люблю тебя я всей душой!

***

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Любимая, в День святого Валентина хочу еще раз признаться тебе в любви.

Обещаю стараться ради тебя, ради нас и делать тебя счастливой каждый день, а не только по праздникам! Милая, оставайся самой красивой, нежной, заботливой, страстной и прекрасной! Люблю!

***

Любимой девушке на свете
Я прошепчу «люблю тебя»,
И страстно, нежно поздравляю
С Днем Валентина я тебя!

Желаю быть тебе такой же
Красивой, умной и родной,
Желаю быть такой же яркой
И лучезарной, заводной.

Чтоб слез душа твоя не знала,
Сердечко чтоб не тосковало,
Чтоб чувства наши разгорались,
И чтоб сильней мы лишь влюблялись!

***

Хочу, чтоб ты счастливою была,
И как цветок прекраснейший, цвела.
Хочу всегда тебя оберегать,
Любить, ценить, заботой окружать.

С Днем святого Валентина поздравляю!
Любимая, тебе я пожелаю
Не знать тревог, печали, огорчений.
Всю жизнь прожить в чудесном настроении.

***

Любимая моя, с праздником! Пусть Валентин сохранит нашу любовь на многие годы, чтобы мы были единым целым, всегда вместе все решали и поддерживали друг друга. Я люблю тебя, и этот день лишь дает повод еще раз сказать об этом.

Напомним,

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