Поздравления с Днем всех влюбленных 2022 девушке, любимой женщине, жене
14 февраля весь мир празднует день любви, праздник святого Валентина.
Мы подготовили для вас поздравления для прекрасной половины человечества, любимых женщин.
Я решил тебе сказать,
Что люблю тебя так сильно.
Не устану повторять.
Я люблю тебя! Я знаю,
В сердце ты всегда со мной,
Каждый день ведь засыпаю
С мыслью о тебе одной.
Я люблю тебя и верю —
Сила чувств лишь в трех словах.
Пусть они тебя согреют,
Пусть приснятся тебе в снах!
Я люблю тебя, и греет
Мысль о том, что рядом ты.
Ты прекрасна! Я хмелею...
Девушка моей мечты!
***
С Днем святого Валентина
Поздравляю, ангел мой.
Ты не женщина — богиня.
Лишь с тобою я герой.
Я тобой дышу, родная,
Не стыдясь, о том кричу.
Восхищаюсь, обожаю
И тебя одну хочу.
Утонуть в глазах готов я,
В них смотреть не устаю.
Для меня ты смысл жизни,
Очень я тебя люблю.
***
Самая прекрасная, очаровательная, нежная, добрая, отзывчивая, милая, привлекательная и обаятельная — это все про тебя! Ты та единственная, которая способна сравниться с солнцем и затмить луну, потому что именно при твоем появлении в моей жизни стало намного больше света, и я узнал, что такое настоящая любовь. Я хочу, чтобы и ты была бесконечно счастлива со мной. Чтобы наши чувства были крепкими, как гранит. Чтобы не только святой Валентин оберегал нашу любовь, но и все Ангелы рая укрывали нас своими крыльями.
С Днем влюбленных!
***
Любимая, поздравляю тебя с Днем влюбленных! Ты моя единственная, нежная, ласковая, добрая, заботливая, красивая, отзывчивая, умная, прекрасная, восхитительная, самая лучшая! Та самая, за которую я в огонь и в воду. Я благодарю судьбу за то, что ты у меня есть. Бесконечно люблю тебя.
Хочу, чтобы мы были счастливы всю жизнь!
***
Пусть в День святого Валентина
Ты будешь, как весна, красивой!
Счастливой, доброй и родной,
Я очень рад, что ты со мной.
Пускай твои глаза сияют,
Душа смеется и летает.
Ты — Ангел самый дорогой,
Люблю тебя я всей душой!
***
Обещаю стараться ради тебя, ради нас и делать тебя счастливой каждый день, а не только по праздникам! Милая, оставайся самой красивой, нежной, заботливой, страстной и прекрасной! Люблю!
***
Любимой девушке на свете
Я прошепчу «люблю тебя»,
И страстно, нежно поздравляю
С Днем Валентина я тебя!
Желаю быть тебе такой же
Красивой, умной и родной,
Желаю быть такой же яркой
И лучезарной, заводной.
Чтоб слез душа твоя не знала,
Сердечко чтоб не тосковало,
Чтоб чувства наши разгорались,
И чтоб сильней мы лишь влюблялись!
***
Хочу, чтоб ты счастливою была,
И как цветок прекраснейший, цвела.
Хочу всегда тебя оберегать,
Любить, ценить, заботой окружать.
С Днем святого Валентина поздравляю!
Любимая, тебе я пожелаю
Не знать тревог, печали, огорчений.
Всю жизнь прожить в чудесном настроении.
***
Любимая моя, с праздником! Пусть Валентин сохранит нашу любовь на многие годы, чтобы мы были единым целым, всегда вместе все решали и поддерживали друг друга. Я люблю тебя, и этот день лишь дает повод еще раз сказать об этом.
Напомним,