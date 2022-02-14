Поздравления с Днем всех влюбленных 2022 девушке, любимой женщине, жене

14 февраля весь мир празднует день любви, праздник святого Валентина.



Мы подготовили для вас поздравления для прекрасной половины человечества, любимых женщин.

В День святого ВалентинаЯ решил тебе сказать,Что люблю тебя так сильно.Не устану повторять.Я люблю тебя! Я знаю,В сердце ты всегда со мной,Каждый день ведь засыпаюС мыслью о тебе одной.Я люблю тебя и верю —Сила чувств лишь в трех словах.Пусть они тебя согреют,Пусть приснятся тебе в снах!Я люблю тебя, и греетМысль о том, что рядом ты.Ты прекрасна! Я хмелею...Девушка моей мечты!

***

С Днем святого Валентина

Поздравляю, ангел мой.

Ты не женщина — богиня.

Лишь с тобою я герой.



Я тобой дышу, родная,

Не стыдясь, о том кричу.

Восхищаюсь, обожаю

И тебя одну хочу.



Утонуть в глазах готов я,

В них смотреть не устаю.

Для меня ты смысл жизни,

Очень я тебя люблю.

***

Самая прекрасная, очаровательная, нежная, добрая, отзывчивая, милая, привлекательная и обаятельная — это все про тебя! Ты та единственная, которая способна сравниться с солнцем и затмить луну, потому что именно при твоем появлении в моей жизни стало намного больше света, и я узнал, что такое настоящая любовь. Я хочу, чтобы и ты была бесконечно счастлива со мной. Чтобы наши чувства были крепкими, как гранит. Чтобы не только святой Валентин оберегал нашу любовь, но и все Ангелы рая укрывали нас своими крыльями.

С Днем влюбленных!

***

Любимая, поздравляю тебя с Днем влюбленных! Ты моя единственная, нежная, ласковая, добрая, заботливая, красивая, отзывчивая, умная, прекрасная, восхитительная, самая лучшая! Та самая, за которую я в огонь и в воду. Я благодарю судьбу за то, что ты у меня есть. Бесконечно люблю тебя.

Хочу, чтобы мы были счастливы всю жизнь!

***

Пусть в День святого Валентина

Ты будешь, как весна, красивой!

Счастливой, доброй и родной,

Я очень рад, что ты со мной.



Пускай твои глаза сияют,

Душа смеется и летает.

Ты — Ангел самый дорогой,

Люблю тебя я всей душой!

***

Любимая, в День святого Валентина хочу еще раз признаться тебе в любви.

Обещаю стараться ради тебя, ради нас и делать тебя счастливой каждый день, а не только по праздникам! Милая, оставайся самой красивой, нежной, заботливой, страстной и прекрасной! Люблю!

***

Любимой девушке на свете

Я прошепчу «люблю тебя»,

И страстно, нежно поздравляю

С Днем Валентина я тебя!



Желаю быть тебе такой же

Красивой, умной и родной,

Желаю быть такой же яркой

И лучезарной, заводной.



Чтоб слез душа твоя не знала,

Сердечко чтоб не тосковало,

Чтоб чувства наши разгорались,

И чтоб сильней мы лишь влюблялись!

***

Хочу, чтоб ты счастливою была,

И как цветок прекраснейший, цвела.

Хочу всегда тебя оберегать,

Любить, ценить, заботой окружать.



С Днем святого Валентина поздравляю!

Любимая, тебе я пожелаю

Не знать тревог, печали, огорчений.

Всю жизнь прожить в чудесном настроении.

***

Любимая моя, с праздником! Пусть Валентин сохранит нашу любовь на многие годы, чтобы мы были единым целым, всегда вместе все решали и поддерживали друг друга. Я люблю тебя, и этот день лишь дает повод еще раз сказать об этом.

Напомним,