17-летний сын Юлии Высоцкой произвел фурор на модном показе: Вырос красавцем!

13 февраля 2020 15:00 Юлия Крутиева
17-летний сын Юлии Высоцкой произвел фурор на модном показе: Вырос красавцем!
Кулинар и ведущая Юлия Высоцкая
instagram.com/juliavysotskayaofficial

Ведущая и кулинар очень редко радует публику откровениями из личной жизни.

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Несколько лет назад в семье Юлии Высоцкой случилось горе, которое кардинально изменило ее жизнь. В ДТП серьезно пострадала дочь звезды Маша. Девочка до сих пор находится в коме.

Подобное происшествие заставило Высоцкую и ее мужа Андрея Кончаловского по-другому взглянуть на жизнь. Пара не пиарится на семейной трагедии и оберегает своего сына Петра.

Юлия Высоцкая с мужем / instagram.com/juliavysotskayaofficial
Буквально недавно парню исполнилось 17 лет. Петр растет настоящим красавцем. Тому доказательство фото с презентации собственной коллекции обуви Высоцкой.

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Именно на это мероприятие ведущая впервые вывела сына, который также приложил руку к созданию коллекции. Главной креативной идеей стал именно его рисунок.

Вместе с мамой Петр позировал перед объективами фотографов. Хотя делал это весьма неохотно. Парень к подобным светским тусовкам не привык. 

Состоялась презентация весенне-летней коллекции. Это было увлекательное путешествие по созданию красивых, удобных и «хитрых» вещей… Спасибо, всем кто пришел поддержать,
– написала в своем Инстаграм Высоцкая.

Юлия Высоцкая с сыном / instagram.com/juliavysotskayaofficial
Напомним, 

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