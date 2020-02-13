17-летний сын Юлии Высоцкой произвел фурор на модном показе: Вырос красавцем!

Ведущая и кулинар очень редко радует публику откровениями из личной жизни.

Несколько лет назад в семье Юлии Высоцкой случилось горе, которое кардинально изменило ее жизнь. В ДТП серьезно пострадала дочь звезды Маша. Девочка до сих пор находится в коме.

Подобное происшествие заставило Высоцкую и ее мужа Андрея Кончаловского по-другому взглянуть на жизнь. Пара не пиарится на семейной трагедии и оберегает своего сына Петра.

Юлия Высоцкая с мужем / instagram.com/juliavysotskayaofficial

Буквально недавно парню исполнилось 17 лет. Петр растет настоящим красавцем. Тому доказательство фото с презентации собственной коллекции обуви Высоцкой.

Именно на это мероприятие ведущая впервые вывела сына, который также приложил руку к созданию коллекции. Главной креативной идеей стал именно его рисунок.

Вместе с мамой Петр позировал перед объективами фотографов. Хотя делал это весьма неохотно. Парень к подобным светским тусовкам не привык.

Состоялась презентация весенне-летней коллекции. Это было увлекательное путешествие по созданию красивых, удобных и «хитрых» вещей… Спасибо, всем кто пришел поддержать,

– написала в своем Инстаграм Высоцкая.

Юлия Высоцкая с сыном / instagram.com/juliavysotskayaofficial

Напомним,