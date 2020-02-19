Беременная Джамала рассказала, как поменялись ее предпочтения в еде

19 февраля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Беременная Джамала рассказала, как поменялись ее предпочтения в еде
Певица Джамала
instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала рассказала подробности своего интересного положения.

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Победительница «Евровидения-2016» певица Джамала призналась, что снова ждет ребенка. Супруг артистки не сразу поверил, когда узнал о ее второй беременности.

Я почувствовала на съемках видеоклипа «Жалі», что как-то очень быстро устала. Хотя было от чего – мы двое суток снимали, – рассказала певица. – Но я была на диете, и мне казалось, что, пожалуй, организму не хватает калорий.

Джамала поняла, что снова в положении, и тут же рассказала об этом мужу, на что он ответил: «Я не буду пока радоваться, давай еще к врачу сходим».

Джамала с мужем и сыном / пресс-служба канала Украина
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Во время беременности певица чувствует себя прекрасно, разве что поменялись ее предпочтения в еде. По словам Джамалы, малышу явно по вкусу экзотические фрукты.

Не могу сказать, что я была большая фанатка авокадо, но мне почему-то хочется именно его,
– призналась певица.

У Джамалы и ее мужа Сеита-Бекира уже подрастает сын Эмир-Рахман.

Напомним, 

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