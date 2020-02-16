Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

16 февраля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
пресс-служба канала СТБ

В воскресенье, 16 февраля, на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел первый выпуск 15 сезона остросоциального проекта «Один за всех».

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В этом выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются разобраться в непростой семейной истории – для 11-летней Софийки возвращение в родной дом из центра опеки звучит как приговор.

Подробности жизни 11-летней школьницы из Львовской области в минувшем году шокировали всю Украину: девочку неоднократно били, заставляли голодать и, более того, зарабатывать себе на жизнь! На такую судьбу ее обрекли самые родные люди – родители. 

Мать лишили родительских прав несколько лет назад, отец же «воспитывал» дочь, пока ее не отправили в центр опеки. Почему горе-отцу вернули дочь? Безопасно ли девочке находиться в родном доме на самом деле? Где мать Софийки? И какую шокирующую правду расскажет сам мужчина?

Новый выпуск проекта «Один за всех» смотрите в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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СТБ Один за всех Михаил Присяжнюк телешоу семейные истории расследование

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