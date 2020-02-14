Один за всех: почему родной дом – наибольший страх для 11-летней школьницы?

Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает помогать тем, кто потерял надежду на справедливость. Уже в воскресенье, 16 февраля, в 20:00 на СТБ, зрители увидят премьерный выпуск нового сезона ток-шоу.

В студии Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются разобраться в непростой семейной истории – для 11-летней Софийки возвращение в родной дом из центра опеки звучит как приговор. Девочка живет в постоянном страхе перед отцом. Более того, знакомые семьи уверены, что жизни Софии грозит опасность…

Подробности жизни 11-летней школьницы из Львовской области в минувшем году шокировали всю Украину: девочку неоднократно били, заставляли голодать и, более того, зарабатывать себе на жизнь! На такую судьбу ее обрекли самые родные люди – родители. Мать лишили родительских прав несколько лет назад, отец же «воспитывал» дочь, пока ее не отправили в центр опеки. При обследовании девочки медики обнаружили многочисленные травмы, гематомы, а также вывихнутый палец руки.

Не так давно мужчине удалось через суд вернуть ребенка домой. Теперь за ее жизнь опасаются и социальные службы, и знакомые семьи. Отец сделал дочь своей заложницей: закрывает одну в квартире, не разрешает ни с кем общаться, в том числе и со школьным психологом. Соцработники вместе с правоохранителями не единожды пытались попасть в квартиру, чтобы проверить условия проживания в семье, но отец не допускает этого. Единственный человек, который держит связь с Софией – крестная мама. Женщина тайно переписывается с девочкой, чтобы убедиться, что она жива.

Почему горе-отцу вернули дочь? Безопасно ли девочке находиться в родном доме на самом деле? Где мать Софийки? И какую шокирующую правду расскажет сам мужчина? Смотрите в воскресенье, в 20:00 на СТБ!

Напомним,