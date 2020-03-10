Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.03.2020)
10 марта 2020 19:00
10 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 6 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок.
Кто против блондинок: Актер Константин Войтенко снова пришел в шоу «Кто против блондинок?». По его словам, «захотел взять реванш». Костя стал единственным участником из прошлого сезона, вернувшимся в студию во второй раз. В прошлом году актер чувствовал себя как рыба в воде, ведь игра была посвящена кино. На этот раз все вопросы - о спорте, а задания от девушек требовали хорошей физической подготовки.
Смотрите 6 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок в 19:00 на Новом канале и сразу после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.