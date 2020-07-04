Миша Романова показала идеальную форму в бикини - фото

Карантинное время и мамины пирожки и следа не оставили на фигуре певицы Миши Романовой.

Во время своего пребывания в Одессе, где артистка выступала в одном из модных клубов южного побережья, Миша Романова успела отдохнуть с друзьями на яхте.

Знойная блондинка позировала в купальнике небесно-голубого цвета, который идеально подчеркнул формы и загар артистки. Миша буквально взорвала социальные сети своими фото в бикини, а подписчики назвали ее настоящим секс-символом украинского шоу-бизнеса!

Миша Романова прокомментировала, что такие формы – это, прежде всего, огромный труд над собой и своей силой духа. За весь период карантина она ни разу не пропускала тренировки, устроив себе мини-спортзал прямо у себя на площадке возле квартиры.

Также артистка всегда старается придерживаться правильного питания, ведь от этого зависит не только форма, но и состояние кожи, волос, да и вообще, самочувствие всего организма.