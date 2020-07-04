Миша Романова показала идеальную форму в бикини - фото

4 июля 2020 20:52 Александр Кива
Миша Романова показала идеальную форму в бикини - фото
Миша Романова показала идеальную форму в бикини
пресс-служба

Карантинное время и мамины пирожки и следа не оставили на фигуре певицы Миши Романовой.

Читайте такжеДжамала показала трогательные кадры с выписки из роддома
Во время своего пребывания в Одессе, где артистка выступала в одном из модных клубов южного побережья, Миша Романова успела отдохнуть с друзьями на яхте.

Знойная блондинка позировала в купальнике небесно-голубого цвета, который идеально подчеркнул формы и загар артистки. Миша буквально взорвала социальные сети своими фото в бикини, а подписчики назвали ее настоящим секс-символом украинского шоу-бизнеса!

Миша Романова прокомментировала, что такие формы – это, прежде всего, огромный труд над собой и своей силой духа. За весь период карантина она ни разу не пропускала тренировки, устроив себе мини-спортзал прямо у себя на площадке возле квартиры.

Читайте такжеВнучка Софии Ротару в купальнике продемонстрировала изгибы своего тела
Также артистка всегда старается придерживаться правильного питания, ведь от этого зависит не только форма, но и состояние кожи, волос, да и вообще, самочувствие всего организма. 

Облако тегов

личная жизнь звезд Миша Романова фото

Материалы по теме

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
Иванна Онуфрийчук влюбилась в Персика
Телезвезда

Иванна Онуфрийчук влюбилась в ПерсикаЭксклюзив
Публика негодовала: Известная певица показала, как кормит грудничка в общественных местах
Новости

Публика негодовала: Известная певица показала, как кормит грудничка в общественных местах
Миша Романова показала идеальную форму в бикини
Новости

Миша Романова показала идеальную форму в бикини

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
Какие позы нравятся мужчинам в сексе: девушкам на заметку

Какие позы нравятся мужчинам в сексе: девушкам на заметку
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн
Аферисты в сетях-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK