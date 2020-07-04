Миша Романова показала идеальную форму в бикини - фото
Карантинное время и мамины пирожки и следа не оставили на фигуре певицы Миши Романовой.
Знойная блондинка позировала в купальнике небесно-голубого цвета, который идеально подчеркнул формы и загар артистки. Миша буквально взорвала социальные сети своими фото в бикини, а подписчики назвали ее настоящим секс-символом украинского шоу-бизнеса!
Миша Романова прокомментировала, что такие формы – это, прежде всего, огромный труд над собой и своей силой духа. За весь период карантина она ни разу не пропускала тренировки, устроив себе мини-спортзал прямо у себя на площадке возле квартиры.