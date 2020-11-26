Лидия Таран с коллегой из ТСН сыграли в новом сезоне сериала Великі Вуйки

26 ноября 2020 14:10 Юлия Крутиева
Лидия Таран с коллегой из ТСН сыграли в новом сезоне сериала Великі Вуйки
Ведущая ТСН Лидия Таран
пресс-служба

30 ноября в 20:45 на «1+1» состоится премьера второго сезона уже любимого зрителями комедийного сериала «Великі Вуйки», актерами которого станет целый ряд украинских звезд.

Читайте такжеМакс Барских устроил обнаженную фотосессию во время отдыха в Египте
Тина Кароль, Влад Яма, Евгений Кошевой, Юрий Ткач и другие известные украинцы исполнят роли в новых сериях о приключениях гуцулов. В частности, стало известно, что к звездной компании присоединится и ведущая канала «1+1» Лидия Таран.

Какую роль воплотит на экране ведущая ТСН и куратор благотворительного проекта «Здійсни мрію» Лидия Таран, и как ее героиня повлияет на жизнь жителей Великих Вуйок, зрители узнают уже совсем скоро, в новых сериях проекта.

К тому же известно, что коллега Лидии Таран, корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак, также появится в сериале. Дмитрий исполнит роль журналиста, который приезжает снимать сюжет о жизни в Великих Вуйках и секретах нового отеля, построенного немцем Бергером.

Читайте такжеМАСКА: для костюма Циклопа был изготовлен гигантский глаз диаметром 1 метр
Отметим, в новом сезоне украиноязычной комедии село Великі Вуйки будет превращаться в европейский курорт, ведь после прокладки дороги частный инвестор построил там отель. Кроме этого, героев сериала ждет немало романтических историй, за которыми будет интересно наблюдать зрителям. Так, неожиданно будут развиваться отношения Ирки и Штефка, каждый из которых имеет непростой характер. И особенно зрителям придется поволноваться за будущее Ивана и его избранницы Галины, роль которой исполняет Надежда Мейхер. Они строят свою семью уже в Великих Вйуках, а столичной женщине Галине к простым сельским условиям нужно еще привыкнуть.

Не пропустите премьеру комедийного сериала «Великі Вуйки. Вдома краще» - 30 ноября в 20:45 на «1+1».

Напомним, 

Облако тегов

сериалы личная жизнь звезд Лидия Таран ТСН социальные сети новости образы звезд Великі Вуйки Великі Вуйки. Вдома краще

Материалы по теме

9-месячная дочь Миллы Йовович порадовала маму своими первыми шагами
Новости

9-месячная дочь Миллы Йовович порадовала маму своими первыми шагами
Виктория Смеюха из "НеАнгелов" стала ведущей шоу "Хто зверху?"
Новости

Виктория Смеюха из "НеАнгелов" стала ведущей шоу "Хто зверху?"
ІІІ Всеукраїнська театральна фестиваль-премія ГРА оголошує фінал
Афиша мероприятий

ІІІ Всеукраїнська театральна фестиваль-премія ГРА оголошує фінал
Гороскоп на 27 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 27 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK