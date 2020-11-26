Лидия Таран с коллегой из ТСН сыграли в новом сезоне сериала Великі Вуйки

30 ноября в 20:45 на «1+1» состоится премьера второго сезона уже любимого зрителями комедийного сериала «Великі Вуйки», актерами которого станет целый ряд украинских звезд.

Тина Кароль, Влад Яма , Евгений Кошевой, Юрий Ткач и другие известные украинцы исполнят роли в новых сериях о приключениях гуцулов. В частности, стало известно, что к звездной компании присоединится и ведущая канала «1+1» Лидия Таран.

Какую роль воплотит на экране ведущая ТСН и куратор благотворительного проекта «Здійсни мрію» Лидия Таран, и как ее героиня повлияет на жизнь жителей Великих Вуйок, зрители узнают уже совсем скоро, в новых сериях проекта.

К тому же известно, что коллега Лидии Таран, корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак, также появится в сериале. Дмитрий исполнит роль журналиста, который приезжает снимать сюжет о жизни в Великих Вуйках и секретах нового отеля, построенного немцем Бергером.

Отметим, в новом сезоне украиноязычной комедии село Великі Вуйки будет превращаться в европейский курорт, ведь после прокладки дороги частный инвестор построил там отель. Кроме этого, героев сериала ждет немало романтических историй, за которыми будет интересно наблюдать зрителям. Так, неожиданно будут развиваться отношения Ирки и Штефка, каждый из которых имеет непростой характер. И особенно зрителям придется поволноваться за будущее Ивана и его избранницы Галины, роль которой исполняет Надежда Мейхер. Они строят свою семью уже в Великих Вйуках, а столичной женщине Галине к простым сельским условиям нужно еще привыкнуть.

Не пропустите премьеру комедийного сериала «Великі Вуйки. Вдома краще» - 30 ноября в 20:45 на «1+1».

Напомним,