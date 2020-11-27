Крепостная: стартовали съемки 3 сезона сериала, покорившего мир

Телеканал СТБ и FILM.UA Group приступили к съемкам третьего сезона масштабной костюмированной драмы «Крепостная».

Долгожданная премьера сериала "Крепостная" 3 сезон в эфире СТБ состоится в 2021 году.

СТБ всегда отличался тем, что запускал проекты, которые вызывали широкий резонанс и становились событиями на телевизионном рынке. Сегодня мы лидеры не только в реалити-жанрах, но и в сериальном направлении, которое с недавних пор стало стратегическим для канала. Мы горды тем, что наши сериальные проекты полюбились в Украине и далеко за ее пределами, и в 2021 году планируем не сбавлять обороты. Запуск съемок нового сезона “Крепостной”, нашего международного хита, это логичное продолжение развития бренда СТБ и сериальной линейки канала. И мы готовы в очередной раз удивлять наших зрителей и ставить новую планку рынку сериального контента, – комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

В продолжении любимого сериала зрители узнают, какие еще испытания судьба уготовила для Кати Вербицкой, остался ли жив Андрей Жадан, как сложится жизнь уже знакомых героев: Петра Червинского и Ларисы, Натали и Николая Дорошенко, кузнеца Назара и Орыси, кухарки Павлины, строптивой Гали, жестокого Якова и других. А также увидят новых, не менее ярких персонажей, на роли которых «Крепостная» проводила всеукраинский кастинг.

Новый сезон будет драматичным, на острие эмоций и с максимальным количеством непредсказуемых поворотов. Зрителей ждут истории любви, расследования, социального падения и поиски ответа на вопрос “Кто я?” Женщины докажут, что никто не вправе запретить им быть счастливыми, они будут отчаянно бороться за свой выбор вопреки давлению общества и семьи. Рекомендую сразу же обратить внимание на семейную пару из высшего киевского общества – Евгения и Рогнеду Безусов (они сыграют в судьбе Кати немаловажную роль), а также на харизматичного киевского бизнесмена Карпа Малеванного, который попробует завоевать сердце неприступной Павлины, – рассказала шоураннер сериала Тала Пристаецкая.

Комментируя главный вопрос фанатов «Крепостной» – жив ли Жадан, Тала Пристаецкая отмечает, что в третьем сезоне будет достаточно харизматичных мужчин, в которых захочется влюбиться. И одного из них сыграет звезда украинского кино Сергей Стрельников. Также в истории Кати Вербицкой появится звезда сериала «Спіймати Кайдаша» Виктор Жданов.

Съемки третьего сезона «Крепостной» продлятся до весны и традиционно пройдут в самых красивых исторических местах Украины: Мариинском дворце, Выдубицком и Михайловском монастырях, Софийском соборе, усадьбе Качановка, Международном центре культуры и искусств и др.

Успех первых сезонов “Крепостной” ставит перед нами непростую производственную задачу: не разочаровать ожидания искушенного зрителя. Мы работаем над тем, чтобы снова удивить поклонников проекта. Держать марку непросто, еще сложнее соответствовать исторической правде в художественной истории. Для съемок на натуре мы выбрали самые красивые из уцелевших мест, соответствующих духу проекта во всех отношениях. А в павильонах FILM.UA художественная группа уже строит декорации интерьеров второй половины ХІХ века, которые полностью передадут атмосферу и быт той эпохи: усадьбы, балы, города, трактиры и лавки, – рассказывает Андрей Ризванюк, исполнительный продюсер FILM.UA Group и проекта «Крепостная».

В третьем сезоне «Крепостной» снимаются: Станислав Боклан, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачная, Марк Дробот, Тарас Цымбалюк, Олеся Жураковская, Виктор Жданов, Максим Радугин, Сергей Стрельников, Софья Присс, Федор Лавров, Алина Коваленко и др.

Режиссер: Феликс Герчиков. Сценаристы: Ольга Кржечевская, Тала Пристаецкая, Елена Косенко, Алиса Линдеман. Оператор-постановщик: Сергей Ревуцкий. Креативный продюсер: Тала Пристаецкая. Исполнительные продюсеры: Наталья Никифорова, Андрей Ризванюк. Генеральные продюсеры: Виктор Мирский, Людмила Семчук.