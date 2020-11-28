Женя Кот признался, что его возлюбленная изменила ему с коллегой по сцене: Я был готов простить
Победитель "Танцев со звездами 2019" Женя Кот не понаслышке знает, что такое предательство.
Они там загуляли. Не удержали кое-что в штанах, вот и все,‒ рассказывает хореограф.
Мужчина заявляет, что на тот момент готов был простить любимой такой поступок. Они вновь сошлись и начали жить вместе, однако пустоту в отношениях уже не получилось заполнить. Девушка вновь ему изменила.
Мне их близость снилась, когда она вернулась, и когда начался снова этот холодок... Я прихожу к ней в ванну, я говорю: «Вот так и так». И она сказала: «Да, это все». На тот момент я еще был готов ей простить. Я страдал,‒ вспоминает 32-летний Кот.
Напомним,