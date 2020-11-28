Женя Кот признался, что его возлюбленная изменила ему с коллегой по сцене: Я был готов простить

28 ноября 2020 15:00 Катерина Даниленко
Женя Кот признался, что его возлюбленная изменила ему с коллегой по сцене: Я был готов простить
Танцор Женя Кот
социальная сеть Instagram

Победитель "Танцев со звездами 2019" Женя Кот не понаслышке знает, что такое предательство.

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Еще во время участия в проекте «Танцуют все» у танцора вспыхнул бурный роман с еще одной участницей проекта Мариам Туркменбаевой. Молодой человек полюбил танцовщицу и готов был с ней создать семью. Но после трех лет отношений девушка изменила ему с женатым лидером группы Quest Pistols Антоном Савлеповим.

Они там загуляли. Не удержали кое-что в штанах, вот и все,
‒ рассказывает хореограф.

Бывшие возлюбленные Женя Кот и Мариам Туркменбаева / социальная сеть Instagram

Мужчина заявляет, что на тот момент готов был простить любимой такой поступок. Они вновь сошлись и начали жить вместе, однако пустоту в отношениях уже не получилось заполнить. Девушка вновь ему изменила.

Мне их близость снилась, когда она вернулась, и когда начался снова этот холодок... Я прихожу к ней в ванну, я говорю: «Вот так и так». И она сказала: «Да, это все». На тот момент я еще был готов ей простить. Я страдал,
‒ вспоминает 32-летний Кот.

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После пережитого танцовщик имел множество несерьезных романов, пока не встретил Наталью Татаринцеву ‒ чемпионку по художественной гимнастике и по танцам на пилоне. 18 января 2019 года пара узаконила свои отношения.

Напомним,

 

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