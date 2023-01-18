«Про нього ніхто не говорить»: Том Генкс назвав важливий для себе фільм, який так і не оцінили глядачі

18 января 2023 14:16 Редакция
«Про нього ніхто не говорить»: Том Генкс назвав важливий для себе фільм, який так і не оцінили глядачі

Актор озвучив назву найбільш недооціненого фільму за його участю.

Знаменитий голлівудський актор Том Генкс, який має дві статуетки «Оскара» за фільми «Філадельфія» і «Форрест Гамп», назвав ще одну кінострічку, яка заслуговує на похвалу від кінокритиків і глядачів.

У подкасті ReelBlend кінозірка заявив, що ніхто не обговорює одну з його «найважливіших» картин. На думку актора, фільм «Проклятий шлях» 2002 року є його найбільш недооціненою роботою в кіно.

Генкс дивується, як кримінальна драма за участю Джуда Лоу і Деніела Крейга не змогла досягти успіху, як його оскароносні картини.

 

Це було знято Конрадом Голлом, і у вас є я в ньому, «Вуса Дона» в капелюсі, у вас також є два хлопці, які виявилися двома з найяскравіших представників кіноіндустрії Джуд Лоу і Деніел Крейг. І я вбив їх обох... – згадав Том.

 

 

«Проклятий шлях» ©Dreamworks LLC

 

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