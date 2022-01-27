Стосується кожного: Запрет общения (эфир от 27.01.2022)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 27 января. Тема – Запрет общения.

Смотрите в ток-шоу Стосується кожного : 5-летняя Мария Барчан из Буковины уже полтора года не может вернуть домой своего 9-летнего сына, даже несмотря на решение суда. Мария утверждает, что ее сын стал заложником родного отца. Чтобы войти в дом своего бывшего мужа и попытаться увидеться с ребенком, ему каждый раз приходится вызывать полицию или службу по делам детей.

Мария считает, что мужчина мстит за то, что она отказалась возобновить с ним отношения. А вот Виталий все обвинения Марии отрицает. Говорит, что их сын не хочет возвращаться домой. Месть за разрушенную семью или попытка оградить сына от домашней агрессии?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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