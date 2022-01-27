Стосується кожного: Запрет общения (эфир от 27.01.2022)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 27 января. Тема – Запрет общения.
Мария считает, что мужчина мстит за то, что она отказалась возобновить с ним отношения. А вот Виталий все обвинения Марии отрицает. Говорит, что их сын не хочет возвращаться домой. Месть за разрушенную семью или попытка оградить сына от домашней агрессии?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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