Стосується кожного: Непризнанное насилие (эфир от 26.01.2022)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 26 января. Тема – Непризнанное насилие.
После очередного жестокого избиения Оксана все же решилась покинуть мужчину. Сказала, что едет с сыном в гости к матери, однако домой не вернулась и подала на развод. Муж считает, что жена бросила его ради другого супруга.
Последствия домашнего насилия или наказание за измену, каковы истинные причины развода?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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