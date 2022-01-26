Стосується кожного: Непризнанное насилие (эфир от 26.01.2022)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 26 января. Тема – Непризнанное насилие.

Смотрите в ток-шоу Стосується кожного : Александр и Оксана Ищук из Хмельнитчины мечтали о крепкой большой семье, но после 14 лет супружеской жизни Оксана вспоминает только о насилии. Не наладились отношения в семье, даже после рождения долгожданного малыша, появления на свет которого супруги ждали 8 лет.

После очередного жестокого избиения Оксана все же решилась покинуть мужчину. Сказала, что едет с сыном в гости к матери, однако домой не вернулась и подала на развод. Муж считает, что жена бросила его ради другого супруга.

Последствия домашнего насилия или наказание за измену, каковы истинные причины развода?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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