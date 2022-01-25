Стосується кожного: Исповедь байстрючки (эфир от 25.01.2022)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 25 января. Тема – Исповедь байстрючки.
Наталья вместе с 13-летней дочерью вынуждена жить в родительской квартире. По словам Натальи, папа чуть ли не каждый день устраивает ссоры, иногда доходит до драк. О своих сомнениях в отцовстве откровенно говорит и сам Василий Шерсть. Однако убеждает, что всегда воспитывал Наталью как родную дочь. ДНК тест на отцовство через 45 лет.
Жестокая неблагодарность дочери или результат непризнанных взрослых ошибок?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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