Стосується кожного: Исповедь байстрючки (эфир от 25.01.2022)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 25 января. Тема – Исповедь байстрючки.

Смотрите в ток-шоу Стосується кожного : Единственное приятное воспоминание о редких счастливых моментах детства у киевлянки Натали Короед осталось только на фото. 45-летняя женщина всю жизнь страдает от нелюбви родного отца, который с детства называет ее нагулянной байстрючкой. Именно из-за конфликтов с отцом и несчастного детства, уверена Наталья, ей так и не удалось создать собственную семью.

Наталья вместе с 13-летней дочерью вынуждена жить в родительской квартире. По словам Натальи, папа чуть ли не каждый день устраивает ссоры, иногда доходит до драк. О своих сомнениях в отцовстве откровенно говорит и сам Василий Шерсть. Однако убеждает, что всегда воспитывал Наталью как родную дочь. ДНК тест на отцовство через 45 лет.

Жестокая неблагодарность дочери или результат непризнанных взрослых ошибок?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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