Стосується кожного: Расплата за удовольствие (эфир от 17.01.2022) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Стосується кожного: Расплата за удовольствие (эфир от 17.01.2022) пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 17 января. Тема – Расплата за удовольствие.