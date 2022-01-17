Стосується кожного: Расплата за удовольствие (эфир от 17.01.2022)
17 января 2022 06:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Расплата за удовольствие (эфир от 17.01.2022)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 17 января. Тема – Расплата за удовольствие.
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: Много сообщений с угрозами получила 37-летняя киевлянка Наталья Ревицкая за последние несколько месяцев. В июне прошлого года Наталья разошлась со своим мужем. Чтобы быстрее залечить раны от развода, решила попробовать новые сексуальные впечатления. Для интимных свиданий новый знакомый арендовал квартиру. Вместе пара развлекалась около недели. Новый интернет-знакомый даже привозил Наталье подарки и продукты. Но она не рассчитывала на длительные отношения, потому решила остановить уже ненужное общение. С этого времени начались угрозы. В страхе за свою жизнь и жизнь сына Наталья начала собственное расследование и вынуждена была покинуть свой дом. Уже месяц женщина прячется с сыном у подруги. Как неосторожное интернет-знакомство превратило жизнь молодой женщины в бегство от шантажа. В студии «Касается каждого» –
шокирующая история о поисках удовольствия и найденных проблемах.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.