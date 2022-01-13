Говорит Украина: Стопы на коленях, пальцы на носу: кто сломал мое тело? (эфир от 13.01.2022)

13 января 2022 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Стопы на коленях, пальцы на носу: кто сломал мое тело? (эфир от 13.01.2022)
Говорит Украина: Стопы на коленях, пальцы на носу: кто сломал мое тело? (эфир от 13.01.2022)
пресс-служба канала Украина

13 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Стопы на коленях, пальцы на носу: кто сломал мое тело?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Людмила не может спокойно украшать новогоднюю елку, потому постоянно вспоминает, как это делает ее ученик. Парень каждый день сталкивается с проблемами: носом печатает на планшете, а чтобы попить воды — зубами берет черпачок. Его руки похожи на нити, а ходить он вынужден на коленях.

Более того, юноша приспособился к жизни в своем доме - родная мать выгнала на улицу. Почему у парня руки как нитки, а ходит он только на коленях? Как объяснит свои действия его мать? Причем здесь 40 тысяч евро и полмиллиона чужих людей? Но случится ли сегодня новогоднее чудо?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 12 января в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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