Говорит Украина: Стопы на коленях, пальцы на носу: кто сломал мое тело? (эфир от 13.01.2022)
13 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Стопы на коленях, пальцы на носу: кто сломал мое тело?
Более того, юноша приспособился к жизни в своем доме - родная мать выгнала на улицу. Почему у парня руки как нитки, а ходит он только на коленях? Как объяснит свои действия его мать? Причем здесь 40 тысяч евро и полмиллиона чужих людей? Но случится ли сегодня новогоднее чудо?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 12 января в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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