Говорит Украина: Холостяк с ребенком в поисках пятой жены (эфир от 29.12.2021)
29 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Холостяк с ребенком в поисках пятой жены.
Пол года назад Ярослав написал о поиске любимой. Но пока одни женщины смеялись, другие пугались. Что отталкивает потенциальных избранниц мужчины? Что случилось с его бывшими женщинами? И кто приехал к нам на первое свидание с холостяком?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 29 декабря в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.