Говорит Украина: Холостяк с ребенком в поисках пятой жены (эфир от 29.12.2021)

Говорит Украина: Холостяк с ребенком в поисках пятой жены (эфир от 29.12.2021)

29 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Холостяк с ребенком в поисках пятой жены.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Юлия говорит, что дедушка ее мужа – идеальный холостяк, и сегодня ищет для него невесту. У Ярослава есть три работы, два автомобиля - салатовый и оранжевый жигули - и готовит самый вкусный плов.

Пол года назад Ярослав написал о поиске любимой. Но пока одни женщины смеялись, другие пугались. Что отталкивает потенциальных избранниц мужчины? Что случилось с его бывшими женщинами? И кто приехал к нам на первое свидание с холостяком?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 29 декабря в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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