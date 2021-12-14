Говорит Украина: Шестеро детей в черном бассейне: кто виноват? (эфир от 14.12.2021)

14 декабря 2021 01:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Шестеро детей в черном бассейне: кто виноват? (эфир от 14.12.2021)
Говорит Украина: Шестеро детей в черном бассейне: кто виноват? (эфир от 14.12.2021)
пресс-служба канала Украина

14 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Шестеро детей в черном бассейне: кто виноват?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Одесситка Оксана бьет тревогу! Ее подруга вроде бы всегда угощала сладким чужих детей, а шестерых собственных потеряла! Оксана уверяет, что детей отправили в больницу, а потом коварно запретили матери ступать даже на порог! Женщина обвиняет в этом семейную пару, которая якобы сплетничает, что дети подруги облизывали пустую кастрюлю! Почему подруга Оксаны потеряла детей? Где отец? Зачем соседской паре чужие дети? Почему бассейн был чёрным? И при чем здесь хлеб с майонезом?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 14 декабря в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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