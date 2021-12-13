Говорит Украина: У любимого в теле – живут свирепые змеи? (эфир от 13.12.2021)

13 декабря 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: У любимого в теле – живут свирепые змеи? (эфир от 13.12.2021)
Говорит Украина: У любимого в теле – живут свирепые змеи? (эфир от 13.12.2021)
пресс-служба канала Украина

13 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – У любимого в теле – живут свирепые змеи?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Когда в Харькове во время концерта на ногу Каролины наступил юноша в красном костюме, то девушка и представить не могла, что в его теле будут жить так называемые змеи! Влюбленные оба мечтали стать полицейскими, однако учиться смогла только Каролина, ежедневно ездящая в больницу! Девушка в отчаянии, ведь любимому всего 20, а ему даже больно ходить! Но хуже всего то, что ни один врач не может помочь! Почему в теле юноши ползают так называемые змеи? К чему здесь итальянская бабушка и сырое мясо? И какой мужчина может быть причастен к состоянию любимого Каролины?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 13 декабря в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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