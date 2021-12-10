Стосується кожного: Непристойное преследование (эфир от 10.12.2021)

10 декабря 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Непристойное преследование (эфир от 10.12.2021)
Стосується кожного: Непристойное преследование (эфир от 10.12.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 10 декабря. Тема – Непристойное преследование.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Скандал с сексуальным подтекстом разразился в Днепре. 27-летняя врач-стоматолог Анна Пичкур обвинила бывшего шефа в притязаниях и преследовании. После окончания медицинской академии девушка устроилась в областную стоматологическую поликлинику. Почти сразу она почувствовала особое отношение главного врача. А потом, по словам Анны, он предложил ей интимные отношения. Регулярные непристойные предложения и систематические отказы молодой женщины привели к увольнению Анны. Впрочем, ни смена места работы, ни новые номера телефона не избавили ее от преследований бывшего руководителя, продолжавшихся более 5 лет. Сам главный врач и его коллеги отрицают любое сексуальное домогательство. Муж даже нанял адвоката и подал на Анну встречный иск. Как отличить харасмент от обычных знаков внимания? Можно ли получить реальное наказание в Украине за непристойное преследование?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 10 декабря в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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