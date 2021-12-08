Стосується кожного: Спровоцированный буллинг (эфир от 08.12.2021)
8 декабря 2021 07:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Спровоцированный буллинг (эфир от 08.12.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 8 декабря. Тема – Спровоцированный буллинг.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: 38-летняя Светлана Карачебан из Одесской области смущена жалобами дочери на травлю в классе. Проблемы со сверстниками у 10-летней Ани начались почти с первого дня обучения в школе, рассказывает Светлана. Сейчас ее дочь учится в инклюзивном 4-м классе, имеет недостатки со зрением и координацией движений. Но самое страшное, что ребенок систематически жалуется на жестокость других учеников. Тем временем родители одноклассников Ани утверждают, что именно Светлана провоцирует все конфликты в школе. А недавно даже напала на одноклассника девочки. Вместе с родителями одноклассников Ани и представителями лицея попробуем разобраться, действительно ли, 10-летняя девочка страдает от жестокости сверстников. Взрослый конфликт или школьная травля.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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