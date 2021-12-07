Стосується кожного: Реакция на насилие (эфир от 07.12.2021)
7 декабря 2021 06:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Реакция на насилие (эфир от 07.12.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 7 декабря. Тема – Реакция на насилие.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: В семье 45-летнего Игоря Филиппенко из Киевской области громкий скандал разразился в начале лета. Жена обвинила Игоря в домашнем насилии и ушла из дома вместе с маленькой дочерью. Игорь познакомился со Светланой три года назад. Тогда она встречалась с его товарищем, а он тайком в нее влюбился. И как только сердце Светланы освободилось, Игорь, несмотря на немалую разницу в возрасте, предложил ей пожениться. Со временем у пары появилась маленькая Анна-Мария. Игорь пытался вернуть жену, просил – хотя бы увидеться с дочерью, но родители Светланы воспрепятствовали. Бегство от настоящего тирана или удобный способ манипулировать чувствами любящего отца?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 7 декабря в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.