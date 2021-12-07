Стосується кожного: Реакция на насилие (эфир от 07.12.2021)

7 декабря 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Стосується кожного: Реакция на насилие (эфир от 07.12.2021)
Стосується кожного: Реакция на насилие (эфир от 07.12.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 7 декабря. Тема – Реакция на насилие.

Читайте такжеГоворит Украина: Нашу маму три часа убивали, а полицейские заблудились? (эфир от 03.12.2021)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: В семье 45-летнего Игоря Филиппенко из Киевской области громкий скандал разразился в начале лета. Жена обвинила Игоря в домашнем насилии и ушла из дома вместе с маленькой дочерью. Игорь познакомился со Светланой три года назад. Тогда она встречалась с его товарищем, а он тайком в нее влюбился. И как только сердце Светланы освободилось, Игорь, несмотря на немалую разницу в возрасте, предложил ей пожениться. Со временем у пары появилась маленькая Анна-Мария. Игорь пытался вернуть жену, просил – хотя бы увидеться с дочерью, но родители Светланы воспрепятствовали. Бегство от настоящего тирана или удобный способ манипулировать чувствами любящего отца?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 7 декабря в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу Касается каждого телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 15 выпуске от 04.12.2021
Новости

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 15 выпуске от 04.12.2021
Эксы-3: смотреть онлайн 13 выпуск от 07.12.2021
Телешоу

Эксы-3: смотреть онлайн 13 выпуск от 07.12.2021
Паста пенне с грибами: рецепт на скорую руку от Адского Шефа Алекса Якутова
Еда и рецепты

Паста пенне с грибами: рецепт на скорую руку от Адского Шефа Алекса Якутова
МАСКА 2 сезон: Оля Полякова сделала пикантное предложение Андрею Данилко
Новости

МАСКА 2 сезон: Оля Полякова сделала пикантное предложение Андрею Данилко

Популярное на сайте

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году
Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями

Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями
Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению

Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению
Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)
МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK