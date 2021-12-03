Говорит Украина: Нашу маму три часа убивали, а полицейские заблудились? (эфир от 03.12.2021)

3 декабря 2021 14:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Нашу маму три часа убивали, а полицейские заблудились? (эфир от 03.12.2021)
Говорит Украина: Нашу маму три часа убивали, а полицейские заблудились? (эфир от 03.12.2021)
пресс-служба канала Украина

3 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Нашу маму три часа убивали, а полицейские заблудились?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Жуткое убийство многодетной матери на Черниговщине! 9-летний мальчик позвонил в полицию, потому что отчим жестоко избивает его маму. Но полиция так и не приехала, потому что не нашла адреса.

Через несколько часов в полицию позвонил по телефону сосед и сообщил, что женщина мертва. Александр убеждает – наказание должен понести не только мужчина замученной женщины, но и полицейские.

Почему правоохранители не доехали до адреса, который назвал ребенок? За что мужчина замучил свою жену на глазах у троих детей? Где сейчас вероятный убийца? Причем здесь 4 тысячи долларов и металлоискатель?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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