Стосується кожного: Компенсация за унижения (эфир от 06.12.2021)
6 декабря 2021 14:20
Юлия Туренко
Стосується кожного: Компенсация за унижения (эфир от 06.12.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 6 декабря. Тема – Компенсация за унижения.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: 59-летняя Мария Середа из Хмельницкой области обвиняет свою бывшую невестку в супружеских изменах. Мария убеждена: бывшая невестка хочет повесить на ее сына ответственность за чужих детей, чтобы и дальше жить за его счет. В то же время сама Юлия рассказывает, что всю жизнь страдала от выдуманных обвинений свекрови, которая невзлюбила ее с первого дня. 8 лет Юля прожила в браке, а два года назад решилась вместе с дочерьми кардинально изменить свою жизнь. Женщина пошла к другому, а дети с тех пор ни разу не видели отца. Обоснованы ли сомнения в верности или попытка избежать ответственности перед детьми и законом? В студии «Касается каждого» семейная драма о насилии, изменах и болезненном разводе.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.