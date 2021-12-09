Стосується кожного: Последняя воля бабушки (эфир от 09.12.2021)

9 декабря 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Последняя воля бабушки (эфир от 09.12.2021)
Стосується кожного: Последняя воля бабушки (эфир от 09.12.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 9 декабря. Тема – Последняя воля бабушки.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Несколько недель назад 8-летнюю Маргариту забрала двоюродная бабушка, Ольга Баранская из Киевской области. Женщина увидела залитые алкоголем школьные учебники внучки и не смогла оставить ребенка в опасности с родной мамой. Лишить мать прав на ребенка планировала и родная бабушка Маргариты, но женщина скончалась. За право воспитывать дочь решил сразиться и 64-летний Николай Андронюк. Мужчина не записан отцом, однако убеждает, что любит дочь и хочет ее забрать. Недавно он узнал, что бабушка умерла, и считает, что рядом с мамой Маргарите угрожает опасность. Материнское безразличие или отцовская корысть? Почему в течение 8 лет девочка жила с бабушкой и только мечтала о внимании родителей, а тут, вдруг, за нее начали ссориться?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 9 декабря в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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