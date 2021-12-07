Говорит Украина: Кто уморил голодом 9-летнего внука народного артиста? Часть II (эфир от 07.12.2021)

7 декабря 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Кто уморил голодом 9-летнего внука народного артиста? Часть II (эфир от 07.12.2021)
Говорит Украина: Кто уморил голодом 9-летнего внука народного артиста? Часть II (эфир от 07.12.2021)
пресс-служба канала Украина

7 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Кто уморил голодом 9-летнего внука народного артиста? Часть II.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Шок в Кировоградской области! Местные кричат ​​о смерти 9-летнего ребенка, но их никто не слышит. От мальчика остались кости, обтянутые кожей. Семью, где умер ребенок, односельчанка Леся называет нелюдимой. Никто в деревне никогда не видел лица матери. А отец бросается на людей с ружьем. Леся предполагает, что родители уморили сына голодом, потому что кормили его якобы одними отрубями из ржи. От чего действительно умер 9-летний мальчик, которого от всех прятали? Почему полиция не пыталась попасть внутрь дома? Как эту трагедию объяснит сельский голова? Журналистам программы единственным удалось попасть в дом семьи. Чем питается семья и почему тела мальчика нет на кладбище?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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