Стосується кожного: Родители-соседи (эфир от 13.12.2021)
13 декабря 2021 13:20
Юлия Туренко
Стосується кожного: Родители-соседи (эфир от 13.12.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 13 декабря. Тема – Родители-соседи.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: В большой и дружной семье Чеботарь из Одесской области полгода назад, кроме родных детей, появилось еще двое чужих малышей. Настя и Максим поначалу проживали с родителями и были только соседями, но потом дети полностью поселились у тети Любы и дяди Саши. Возвращать соседских детей их родным родителям Любовь не планирует и даже хочет взять их под опеку. А биологическая мама детей Елена Челак с таким заявлением не согласна. Женщина хочет вернуть детей в семью и винит соседку в желании обогатиться на ее детях. Соседская клевета или, наоборот, искренняя забота о чужих детях? Что на самом деле мешает матери забрать дочь и сына?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.