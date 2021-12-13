Стосується кожного: Родители-соседи (эфир от 13.12.2021)

13 декабря 2021 13:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Стосується кожного: Родители-соседи (эфир от 13.12.2021)
Стосується кожного: Родители-соседи (эфир от 13.12.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 13 декабря. Тема – Родители-соседи.

Читайте такжеГоворит Украина: Открытку написали и на 50 лет пропали? (эфир от 10.12.2021)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: В большой и дружной семье Чеботарь из Одесской области полгода назад, кроме родных детей, появилось еще двое чужих малышей. Настя и Максим поначалу проживали с родителями и были только соседями, но потом дети полностью поселились у тети Любы и дяди Саши. Возвращать соседских детей их родным родителям Любовь не планирует и даже хочет взять их под опеку. А биологическая мама детей Елена Челак с таким заявлением не согласна. Женщина хочет вернуть детей в семью и винит соседку в желании обогатиться на ее детях. Соседская клевета или, наоборот, искренняя забота о чужих детях? Что на самом деле мешает матери забрать дочь и сына?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу Касается каждого телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

МАСКА 2 сезон: Оля Полякова с криками покинула эфир шоу
Новости

МАСКА 2 сезон: Оля Полякова с криками покинула эфир шоу
Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021
Сериалы

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 30 серию от 09.11.2021
Сериалы

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 30 серию от 09.11.2021
Гороскоп на 14 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 14 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Не повезло: названа группа крови, носители которой стареют быстрее остальных

Не повезло: названа группа крови, носители которой стареют быстрее остальных
Ученые назвали витамин, дефицит которого провоцирует повышенное давление

Ученые назвали витамин, дефицит которого провоцирует повышенное давление
Несколько знаков зодиака будут вознаграждены судьбой за свой труд в 2022: их ждет сказочное богатство

Несколько знаков зодиака будут вознаграждены судьбой за свой труд в 2022: их ждет сказочное богатство
В чем встречать Новый год 2022: цвета для привлечения денег, удачи и любви

В чем встречать Новый год 2022: цвета для привлечения денег, удачи и любви

Популярное видео

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2021)
Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 10.12.2021

Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 10.12.2021
МастерШеф-11: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2021)

МастерШеф-11: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK